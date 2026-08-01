Ουγγαρία: Ο πυρηνικός σταθμός του Πακς ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία του μέσα στο Σαββατοκύριακο

Το πυρηνικό εργοστάσιο του Πακς στην Ουγγαρία το οποίο παράγει περίπου το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η χώρα, ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία του μέσα στο Σαββατοκύριακο, εξαιτίας του εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου στάθμης των υδάτων στο ποταμό Δούναβη, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση θα εκδώσει διάταγμα επιδιώκοντας την εθελοντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από μεγάλους χρήστες, ενώ θα προχωρήσει στην επιβολή περιορισμών, αν δεν επιτευχθεί η επιδιωκόμενη μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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