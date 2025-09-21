Οποιαδήποτε συμφωνία για την επιστροφή στις ΗΠΑ της πρώην αμερικανικής βάσης της Μπαγκράμ είναι «αδύνατη», δήλωσε σήμερα η αφγανική κυβέρνηση των Ταλιμπάν, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Αφγανιστάν με κυρώσεις σε περίπτωση που αρνηθεί.
«Πρόσφατα ορισμένα πρόσωπα δήλωσαν ότι άρχισαν διαπραγματεύσεις με το Αφγανιστάν για να ανακτήσουν την αεροπορική βάση της Μπαγκράμ», δήλωσε ο Φασιχουντίν Φιτράτ, διευθυντής στο υπουργείο Άμυνας, τον οποίο επικαλούνται τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης. «Συμφωνία έστω και για ένα τετραγωνικό εκατοστό του αφγανικού εδάφους είναι αδύνατη» πρόσθεσε.
