Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν λένε πως είναι αδύνατο να επιστρέψουν στις ΗΠΑ τη βάση της Μπαγκράμ

Ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στη βάση στη κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Στάρμερ και η κυβέρνηση του Αφγανιστάν δεν άργησε να του απαντήσει

Χατζή Μπασάρ Νουρζάι Ταλιμπάν

Οποιαδήποτε συμφωνία για την επιστροφή στις ΗΠΑ της πρώην αμερικανικής βάσης της Μπαγκράμ είναι «αδύνατη», δήλωσε σήμερα η αφγανική κυβέρνηση των Ταλιμπάν, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Αφγανιστάν με κυρώσεις σε περίπτωση που αρνηθεί.

«Πρόσφατα ορισμένα πρόσωπα δήλωσαν ότι άρχισαν διαπραγματεύσεις με το Αφγανιστάν για να ανακτήσουν την αεροπορική βάση της Μπαγκράμ», δήλωσε ο Φασιχουντίν Φιτράτ, διευθυντής στο υπουργείο Άμυνας, τον οποίο επικαλούνται τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης. «Συμφωνία έστω και για ένα τετραγωνικό εκατοστό του αφγανικού εδάφους είναι αδύνατη» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αφγανιστάν Ταλιμπάν ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark