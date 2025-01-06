Οι Ρώσοι κατέλαβαν την πόλη Κουραχόβε στο Ντονέτσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον έλεγχο της πόλης Κουραχόβε, στην περιοχή του Ντονέτσκ της Ουκρανίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η κατάληψη του Κουραχόβε έχει φέρει σημαντικές δυσκολίες στα ουκρανικά στρατεύματα, συμπλήρωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το Κουραχόβε βρίσκεται 32 χλμ νότια του Ποκρόφσκ, ενός σημαντικού ουκρανικού κόμβου ανεφοδιασμού προς τον οποίο η Ρωσία οδεύει εδώ και μήνες.

Στις 20 Δεκεμβρίου η Ρωσία είχε ανακοινώσει ότι κατέλαβε άλλους δύο οικισμούς στο Ντόνετσκ, τα χωριά Ζελενίβκα και Νόβι Κομάρ, και ότι τα στρατεύματά της βρισκονταν μια ανάσα από την στρατηγικής σημασίας πόλη Κουραχόβε, όπου βρίσκεται θερμοηλεκτρικός σταθμός.

Η Ρωσία ανέφερε συχνά εδαφικά κέρδη τους τελευταίους μήνες.

Πηγή: skai.gr

