Η Ουκρανία κατέρριψε δύο πυραύλους και 79 drones που εκτόξευσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε δύο πυραύλους Κρουζ Kh-59 που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Από τα 128 μη επανδρωμένα σκάφη (drones) που εκτοξεύθηκαν, τα 79 καταρρίφθηκαν και τα 49 δεν έφθασαν στον στόχο τους, δήλωσε η Πολεμική Αεροπορία.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε επιχειρήσεις και κατοικίες σε πέντε ουκρανικές περιφέρειες, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα.

