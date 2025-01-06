Σήμερα ξεκινά η δίκη του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη χρηματοδότηση της προεδρικής εκστρατείας του το 2007 από την κυβέρνηση του Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι.

Η δίκη για την αποκαλούμενη «υπόθεση της Λιβύης», το μεγαλύτερο και ίσως πιο συγκλονιστικό από πολλά σκάνδαλα στο οποία εμπλέκεται ο Σαρκοζί, θα διαρκέσει έως τις 10 Απριλίου, με την ετυμηγορία να αναμένεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο 69χρονος Σαρκοζί αντιμετωπίζει κατηγορίες για παθητική δωροδοκία, παράνομη χρηματοδότηση εκστρατείας, απόκρυψη υπεξαίρεσης δημοσίων κονδυλίων και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, που τιμωρείται με φυλάκιση έως και 10 ετών. Ο Σαρκοζί, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος από το 2007 έως το 2012, αρνείται τις κατηγορίες.

Μαζί του στο εδώλιο άλλοι 11 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην υπουργοί. Ο Γαλλολιβανέζος επιχειρηματίας Ziad Takieddine, ο οποίος κατηγορείται ότι έπαιξε το ρόλο του μεσάζοντα, διέφυγε στον Λίβανο και δεν αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο του Παρισιού.

«Δεν υπάρχει χρηματοδότηση της εκστρατείας από τη Λιβύη» ανέφερε ο συνήγορος του Σαρκοζί. «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το δικαστήριο θα έχει το θάρρος να εξετάσει τα γεγονότα αντικειμενικά, χωρίς να καθοδηγείται από τη νεφελώδη θεωρία που δηλητηρίασε την έρευνα».

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα τον Μάρτιο του 2011, όταν λιβυκό πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι η κυβέρνηση Καντάφι είχε χρηματοδοτήσει την εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007.

Σε συνέντευξή του, ο ίδιος ο Καντάφι είχε «κάψει» τον Σαρκοζί λέγοντας ότι «χάρη σε εμάς έφτασε στην προεδρία. Του παρείχαμε τα κεφάλαια που του επέτρεψαν να κερδίσει», χωρίς να αναφέρει κανένα ποσό ή άλλες λεπτομέρειες.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος είχε καλωσορίσει τον Καντάφι στο Παρίσι με μεγάλες τιμές το 2007, έγινε ένας από τους πρώτους δυτικούς ηγέτες που πίεσαν για στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη τον Μάρτιο του 2011, όταν οι διαδηλώσεις υπέρ της Αραβικής Άνοιξης σάρωσαν τον αραβικό κόσμο.

Ο Καντάφι σκοτώθηκε από μαχητές της αντιπολίτευσης τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, τερματίζοντας την 40ετή διακυβέρνησή του στη βορειοαφρικανική χώρα.

Τον επόμενο χρόνο, ο γαλλικός διαδικτυακός ιστότοπος ειδήσεων Mediapart δημοσίευσε έγγραφο που λέγεται ότι ήταν σημείωμα από τις μυστικές υπηρεσίες της Λιβύης, αναφέροντας τη συμφωνία του Καντάφι να δώσει στην εκστρατεία του Σαρκοζί 50 εκατ. ευρώ.

Ο Σαρκοζί απέρριψε τις κατηγορίες, αποκαλώντας το έγγραφο «κατάφωρα ψεύτικο» και κατέθεσε καταγγελίες για πλαστογραφία, απόκρυψη και διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Ωστόσο, οι Γάλλοι ανακριτές έκριναν τελικά το 2016 ότι το έγγραφο ήταν αυθεντικό, αν και δεν υπάρχουν οριστικά στοιχεία ότι έγινε τέτοια συναλλαγή.

Το επίσημο κόστος για την εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007 ήταν 20 εκατομμύρια ευρώ.

