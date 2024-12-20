Ουκρανία: Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέλαβε άλλους 2 οικισμούς στο Ντόνετσκ

Στη σκιά της επιθετικής ρητορικής του Βλαντίμιρ Πούτιν, η Μόσχα ισχυρίστηκε την Πέμπτη ότι κατέλαβε δύο ακόμη οικισμούς στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας, όπου οι δυνάμεις της λέγεται ότι προελαύνουν.

Σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του ανέλαβαν τον έλεγχο του χωριού Ζελενίβκα, περίπου 15 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Κουράχοβε, σημαντικό προπύργιο της Ουκρανίας στην περιοχή όπου εδράζεται ένας θερμοηλεκτρικός σταθμός.

Η Ρωσία ανέφερε συχνά εδαφικά κέρδη τους τελευταίους μήνες καθώς συνεχίζει την επίθεσή της στο Ντόνετσκ, με την περιοχή γύρω από το Πόκροβσκ και το Κουράχοβε να παρουσιάζει αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα.

Η δήλωση ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν επίσης το χωριό Νόβι Κομάρ, μόλις πέντε χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Βελίκα Νοβοσίλκα στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ισχυρίστηκε σε προηγούμενη δήλωση ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν 25 επιθέσεις κοντά σε έξι οικισμούς στο μέτωπο της Βρέμιβκα, συμπεριλαμβανομένων των Νόβι Κομάρ και Βελίκα Νοβοσίλκα.

Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει ακόμη τους ισχυρισμούς της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

