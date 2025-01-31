Λογαριασμός
Σερβία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος διαδηλωτών - Η πορεία των φοιτητών κατευθύνεται στο Νόβι Σαντ - Δείτε βίντεο

Το περιστατικό συνέβη στο Βελιγράδι κατά τη διάρκεια των 15 λεπτών της σιωπηλής διαμαρτυρίας που τηρείται καθημερινά σε όλη τη Σερβία για την κατάρρευση του στεγάστρου στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ

Βελιγράδι

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε διαδηλωτές την ώρα που πραγματοποιούσαν σιωπηλή διαμαρτυρία στο Βελιγράδι την Παρασκευή, τραυματίζοντας δύο γυναίκες που εργάζονται ως γιατροί σε γειτονικό ψυχιατρικό ίδρυμα. 

Δημοσιεύματα ΜΜΕ αναφέρουν ότι και οι δύο χτύπησαν στο πεζοδρόμιο με το κεφάλι τους και υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Το περιστατικό, το τρίτο τις τελευταίες εβδομάδες, συνέβη στο κέντρο του Βελιγραδίου κατά τη διάρκεια των 15 λεπτών της σιωπηλής διαμαρτυρίας που τηρείται καθημερινά σε όλη τη Σερβία γύρω στο μεσημέρι όταν κατέρρευσε το στέγαστρο στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ.

Ένας μάρτυρας, η γιατρός Έλενα Μάτκοβιτς, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο N1 ότι ο οδηγός πρώτα έκανε όπισθεν για μικρή απόσταση και οι διαδηλωτές νόμιζαν ότι θα στρίψει, αλλά αντ' αυτού επιτάχυνε προς τα εμπρός, χτυπώντας τους ανθρώπους.

«Πραγματικά δεν περιμέναμε ότι θα οδηγούσε μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων», είπε στο N1. 

Οι διαδηλωτές έχουν επανειλημμένα αντιμετωπίσει επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, καθώς σε δύο ακόμα περιπτώσεις οδηγοί μπήκαν με τα αυτοκίνητα σε διαδηλώσεις. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Εκατοντάδες φοιτητές πραγματοποίησαν πορεία από το Βελιγράδι προς τη βόρεια πόλη Νόβι Σαντ, όπου σκοπεύουν να αποκλείσουν τρεις γέφυρες στον ποταμό Δούναβη αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο αποκλεισμός της γέφυρας που σχεδιάστηκε για το Σάββατο θα σηματοδοτήσει τρεις μήνες από τότε που μια τεράστια κατασκευή από σκυρόδεμα στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι κατέρρευσε την 1η Νοεμβρίου, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους.

Αυτό που ξεκίνησε πριν από δύο μήνες ως διαμαρτυρία κατά της  διαφθοράς για τα κατασκευαστικά συμβόλαια έχει εξελιχθεί στην πιο σοβαρή πρόκληση των τελευταίων χρόνων για τον ισχυρό λαϊκιστή ηγέτη της χώρας, τον Πρόεδρο Αλεξάντερ Βούτσιτς.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το Νόβι Σαντ την Παρασκευή, τους μαθητές υποδέχθηκαν ζητωκραυγάζοντας πολίτες που κόρναραν με τα αυτοκίνητά τους ή βγήκαν από τα σπίτια τους για να προσφέρουν φαγητό και ποτό.
 

Πηγή: skai.gr

