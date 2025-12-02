Οι προσδοκίες του Πούτιν από την επίσκεψη στην Ινδία

Διήμερη επίσκεψη στην Ινδία ξεκινά την Πέμπτη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο να αυξήσει περαιτέρω τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, πυραυλικών συστημάτων και μαχητικών αεροσκαφών σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τους ενεργειακούς και αμυντικούς δεσμούς της Ρωσίας με την ασιατική χώρα που έχουν πληγεί από την πίεση που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς το Νέο Δελχί.

Η Ρωσία προμηθεύει με όπλα την Ινδία εδώ και δεκαετίες, ενώ το Νέο Δελχί έχει επίσης αναδειχθεί σε κορυφαίο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου που διακινείται διά θαλάσσης, παρά τις κυρώσεις της Δύσης.

Ωστόσο, οι εισαγωγές από την Ινδία ρωσικού αργού πετρελαίου αναμένεται να υποχωρήσουν σε χαμηλό τριών ετών τον τρέχοντα μήνα, μετά την αυστηροποίηση των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, την ώρα που το Νέο Δελχί αυξάνει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.

Στην πρώτη του επίσκεψη έπειτα από τέσσερα χρόνια στην ινδική πρωτεύουσα, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ο Πούτιν θα συνοδεύεται από τον Ρώσο υπουργό Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ και μια ευρεία αντιπροσωπεία εκπροσώπων της ρωσικής βιομηχανίας, όπως σημειώνει το Reuters.

«Η επίσκεψη Πούτιν προσφέρει στο Νέο Δελχί την ευκαιρία να επαναβεβαιώσει ισχυρή “ειδική σχέση” του με τη Μόσχα, παρά τις πρόσφατες εξελίξεις, και να προχωρήσει σε νέες αμυντικές συμφωνίες», δήλωσε ο Μάικλ Κιούγκελμαν, ανώτερος αναλυτής του think tank Atlantic Council.

«Οι συνόδοι Ινδίας–Ρωσίας δεν γίνονται ποτέ μόνο για τις εντυπώσεις, δεδομένου του ουσιαστικού περιεχομένου αυτής της σχέσης», πρόσθεσε ο Κιούγκελμαν, σημειώνοντας ότι κατά την προσεχή συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να ανακοινωθούν νέες πρωτοβουλίες, έστω κι αν αυτές θα αφορούν κυρίως τους πιο «εύκολους» τομείς της διμερούς συνεργασίας.

Ο παράγοντας Τραμπ

Ινδοί αξιωματούχοι, ωστόσο, ανησυχούν ότι οποιεσδήποτε νέες συμφωνίες στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας με τη Ρωσία μπορεί να προκαλέσουν την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον Αύγουστο διπλασίασε τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο 50%, ως «τιμωρία» για τις αγορές ρωσικού αργού από το Νέα Δελχί.

Πάντως, εν όψει της επίσκεψης Πούτιν στην Ινδία, αξιωματούχοι των δύο χωρών είχαν συνομιλίες για τομείς που εκτείνονται από την άμυνα και τη ναυτιλία έως τη γεωργία. Τον Αύγουστο δε, συμφώνησαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ινδίας και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, όπου η Ρωσία κατέχει ηγετικό ρόλο.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για την επέκταση της συνεργασίας τους στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με Ινδούς αναλυτές.

Στην αντιπροσωπεία που θα συνοδεύσει τον Πούτιν θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι διευθύνοντες συμβούλους της ρωσικής τράπεζας Sberbank και της κρατικής εταιρείας όπλων Rosoboronexport, καθώς και στελέχη των πετρελαϊκών κολοσσών Rosneft και GazpromNeft, στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, σύμφωνα με πηγή του ενεργειακού κλάδου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Μόσχα αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Ινδίας στην προμήθεια ανταλλακτικών και τεχνικού εξοπλισμού για τον πετρελαϊκό της τομέα, καθώς οι κυρώσεις έχουν περιορίσει δραστικά την πρόσβαση σε βασικούς προμηθευτές, ανέφερε η ίδια πηγή, κάτι που επιβεβαίωσε και κυβερνητική πηγή από την Ινδία.

Και οι δύο μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος.

Η Ινδία από την πλευρά της αναμένεται να επιδιώξει την ανάκτηση μεριδίου 20% από την κρατική εταιρεία έρευνας φυσικού αερίου ONGC Videsh Ltd στο έργο Sakhalin-1 στη ρωσική Άπω Ανατολή, πρόσθεσε η κυβερνητική πηγή από την Ινδία.

Η Ινδία στηρίζεται στη Ρωσία για την άμυνα

Σε αντίθεση με τις αγορές αργού πετρελαίου, η Ινδία δεν σκοπεύει να «παγώσει» τις αμυντικές σχέσεις της με τη Μόσχα στο άμεσο μέλλον, καθώς χρειάζεται συνεχή υποστήριξη για τα πολλά ρωσικά συστήματα που διαθέτει, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Ινδός υπουργός Άμυνας Ρατζές Κουμάρ Σινγκ.

Τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi-30 διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις 29 μοίρες μαχητικών της Ινδίας, ενώ η Μόσχα έχει προσφέρει στο Νέο Δελχί και το πιο προηγμένο μαχητικό της, το Su-57, την απόκτηση του οποίου αναμένεται να συζητήσουν οι δύο ηγέτες αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με δύο Ινδούς αξιωματούχους.

Η Ινδία δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για την αγορά του συγκεκριμένου αεροσκάφους, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, που επίσης μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η Ινδία αναμένεται επίσης να συζητήσει την αγορά επιπλέον συστοιχιών του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400, όπως δήλωσε ο Ινδρός υπουργός Άμυνας την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή διαθέτει τρεις συστοιχίες, ενώ εκκρεμεί η παράδοση δύο ακόμη στο πλαίσιο συμφωνίας του 2018.

Οι πρόσφατες συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσαν να διευκολύνουν την επαφή των Ινδών αξιωματούχων με τη Μόσχα, σημείωσε ο Χαρς Παντ, επικεφαλής του τμήματος εξωτερικής πολιτικής στο ινδικό think tank Observer Research Foundation.

Ωστόσο, προσθέτει ότι οι σχέσεις τους εξακολουθούν να δείχνουν τεταμένες. «Σε σημαντικό βαθμό η εμπορική σχέση τους βασιζόταν στην ενέργεια, η οποία τώρα εξασθενεί υπό την απειλή των αμερικανικών κυρώσεων», εξήγησε. «Και στο τέλος της ημέρας, μόνο η άμυνα συνιστά τον δεσμό που τις ενώνει».



