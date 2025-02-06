Η Χαμάς απορρίπτει κατηγορηματικά τις προτάσεις του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ επισημαίνοντας ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα φύγουν από τη Γάζα. Παράλληλα, καλεί όλες τις παλαιστινιακές φράξιες να ενωθούν κατά της πρότασης Τραμπ.

Πηγή της οργάνωσης δήλωσε ακόμη ότι η τρομοκρατική οργάνωση θα προβάλει «ισχυρή λεκτική και σωματική αντίσταση εάν ο Τραμπ ή ακόμα και η ισραηλινή δεξιά κυβέρνηση επιχειρήσουν να εφαρμόσουν ένα τέτοιο σχέδιο». Απείλησε δε ότι η εφαρμογή θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός και να προκαλέσει περιφερειακή αστάθεια.

Μιλώντας στη σαουδαραβική εφημερίδα A-Sharq Al-Awsat, η πηγή της Χαμάς προειδοποίησε ότι αυτό το σχέδιο θα έχει «μεγάλες συνέπειες που θα επηρεάσουν όλες τις χώρες της περιοχής. Τα πιθανά αποτελέσματα είναι απρόβλεπτα». Αποκάλυψε ότι ενώ η ηγεσία της Χαμάς είχε εξετάσει μεμονωμένα τις δηλώσεις Τραμπ, δεν είχαν διεξαχθεί ακόμη εκτενείς συζητήσεις.

Πηγή: skai.gr

