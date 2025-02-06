Ο Αργεντινο-Ισραηλινός πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας Ντάνιελ Μπάρενμπόιμ (Daniel Barenboim), ο οποίος αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει πολλές επαγγελματικές του υποχρεώσεις το τελευταίο διάστημα, ανακοίνωσε σήμερα ότι πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον.

Ο Ντάνιελ Μπάρενμπόιμ αποχώρησε τον Ιανουάριο 2023 για λόγους υγείας από την διεύθυνση της Οπερας του Βερολίνου την οποία διηύθυνε επί 30 χρόνια. Τρεις μήνες νωρίτερα, είχε ανακοινώσει ότι πάσχει από σοβαρή νευρολογική νόσο.

Σήμερα, ο μαέστρος δήλωσε ότι «θέλει να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερες επαγγελματικές υποχρεώσεις», παρά την κατάστασης της υγείας του.

Sad statement from Daniel Barenboim: “I would like to share today that I have Parkinson’s Disease. Looking ahead, I am planning to maintain as many of my professional commitments as possible. If I am unable to perform, it is because my health does not allow me to.” pic.twitter.com/QakUuKxTUt — Opera with Opera News (@operamagazine) February 6, 2025

«Πολλοί άνθρωποι ανησυχούσαν για την υγεία μου και συγκινήθηκα πολύ από την στήριξη που έχω δεχθεί τα τελευταία τρία χρόνια», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο 82χρονος αργεντινοϊσραηλινός μαέστρος.

Υπέρμαχος του ειρηνευτικού διαλόγου στην Μέση Ανατολή, ο μαέστρος τονίζει ότι θεωρεί «σημαντικότερή του υποχρέωση» την ορχήστρα West-Eastern Divan, την οποία ίδρυσε το 1999 μαζί με τον παλαιστίνιο διανοούμενο Εντουαρντ Σαΐντ, που έχει πλέον πεθάνει.

Οι μουσικοί που την απαρτίζουν κατάγονται από την Μέση Ανατολή και κάνουν εμφανίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Είναι για μένα σημαντικό να διασφαλίσω την μακροπρόθεσμη σταθερότητα της ορχήστρας», δηλώνει στην ανακοίνωσή του.

«Θα συνεχίσω να διευθύνω την West-Eastern Divan κάθε φορά που θα το επιτρέπει η υγεία μου. Ταυτόχρονα, θα διαδραματίσω ενεργητικό ρόλο για να διασφαλίσω ότι η Divan θα έχει την δυνατότητα να συνεργασθεί με εξαιρετικούς διευθυντές ορχήστρας στο μέλλον».

Εκτός της ορχήστρας West-Eastern Divan, ο Ντάνιελ Μπάρενμπόιμ ίδρυσε το 2016 στο Βερολίνο την ακαδημία Barenboim-Saïd όπου νέοι ισραηλινοί και άραβες βιρτουόζοι δέχονται υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στην μουσική, την φιλοσοφία, την ιστορία και την λογοτεχνία. Εμφανίζονται συχνά σε συναυλίες, ορισμένες φορές υπό την διεύθυνση του Ντάνιελ Μπάρενμπόιμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.