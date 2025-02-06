Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα μπορεί να ισοδυναμεί με «εθνοκάθαρση»

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ότι η πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μετεγκατάσταση περισσότερων από ένα εκατομμύριο Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, εάν εφαρμοστεί, θα μπορούσε να ισοδυναμεί με «εθνοκάθαρση».
O όρος αναφέρεται στη βίαιη εκτόπιση του άμαχου πληθυσμού μιας εθνοτικής ομάδας από μια γεωγραφική περιοχή.
Ο Άνταμ Κούγκλ, αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Ανατολής στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, δηλώνει ότι δεν είναι σαφές εάν το σχέδιο του Τραμπ θα εφαρμοστεί, αλλά ότι η δήλωση προθέσεων είναι «πολύ ανησυχητική».
«Αν μεταμορφωνόταν σε κρατική πολιτική, θα ισοδυναμούσε ενδεχομένως με εθνοκάθαρση. Και αν γίνει με πρόθεση, θα ήταν αναγκαστικός εκτοπισμός. Και αν αυτός ο αναγκαστικός εκτοπισμός γινόταν ως μέρος μιας συστηματικής και εκτεταμένης επίθεσης κατά του άμαχου πληθυσμού ως θέμα κρατικής πολιτικής, θα ήταν στην πραγματικότητα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», σημειώνει.
Ο Κούγκλ λέει ότι τα κράτη είναι υποχρεωμένα να εξετάζουν ατομικές αιτήσεις για άσυλο, αλλά «δεν έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στον αναγκαστικό εκτοπισμό ολόκληρου του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας».
Πηγή: skai.gr
