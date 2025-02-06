Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα μπορεί να ισοδυναμεί με «εθνοκάθαρση»

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ότι η πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μετεγκατάσταση περισσότερων από ένα εκατομμύριο Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, εάν εφαρμοστεί, θα μπορούσε να ισοδυναμεί με «εθνοκάθαρση».



O όρος αναφέρεται στη βίαιη εκτόπιση του άμαχου πληθυσμού μιας εθνοτικής ομάδας από μια γεωγραφική περιοχή.

Ο Άνταμ Κούγκλ, αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Ανατολής στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, δηλώνει ότι δεν είναι σαφές εάν το σχέδιο του Τραμπ θα εφαρμοστεί, αλλά«Αν μεταμορφωνόταν σε κρατική πολιτική, θα ισοδυναμούσε ενδεχομένως με εθνοκάθαρση. Και αν γίνει με πρόθεση, θα ήταν αναγκαστικός εκτοπισμός. Και αν αυτός ο αναγκαστικός εκτοπισμός γινόταν ως μέρος μιας συστηματικής και εκτεταμένης επίθεσης κατά του άμαχου πληθυσμού ως θέμα κρατικής πολιτικής, θα ήταν στην πραγματικότητα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», σημειώνει.Ο Κούγκλ λέει ότι τα κράτη είναι υποχρεωμένα να εξετάζουν ατομικές αιτήσεις για άσυλο, αλλά «να συμμετέχουν στον αναγκαστικό εκτοπισμό ολόκληρου του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας».

