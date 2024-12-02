Ένα χρόνο πριν οι Σύροι αντάρτες άρχισαν τις προετοιμασίες για να καταλάβουν το Χαλέπι, αλλά η επιχείρηση καθυστέρησε λόγω του πολέμου στη Γάζα για να ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα όταν επιτεύχθηκε εκεχειρία στον Λίβανο, δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής της κύριας αντιπολιτευτικής ομάδας της Συρίας στο εξωτερικό.

Οι αντάρτες μπόρεσαν να καταλάβουν τόσο γρήγορα την πόλη και τμήματα της γειτονικής επαρχίας Ίντλιμπ, εν μέρει επειδή η Χεζμπολάχ και άλλοι μαχητές που υποστηρίζονται από το Ιράν εμπλέκονταν στη σύγκρουση με το Ισραήλ, δήλωσε ο Χάντι αλ-Μπάχρα, πρόεδρος του Εθνικού Συνασπισμού της Συριακής Επανάστασης και των Δυνάμεων της Αντιπολίτευσης, της διεθνώς αναγνωρισμένης συριακής αντιπολίτευσης, σε συνέντευξή του τη Δευτέρα.

Ο τουρκικός στρατός, ο οποίος υποστηρίζει ορισμένους από τους αντάρτες και έχει βάσεις στα νότια σύνορά του με τη Συρία, γνώριζε για τα σχέδια των ενόπλων ομάδων, αλλά κατέστησε σαφές ότι δεν θα έπαιζε άμεσο ρόλο, πρόσθεσε.

Η επίθεση στη βορειοδυτική Συρία ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη, την ημέρα που το Ισραήλ και η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου διέκοψαν τις μάχες μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

"Πριν από ένα χρόνο άρχισαν πραγματικά να εκπαιδεύονται και να κινητοποιούνται και να το παίρνουν πιο σοβαρά", δήλωσε ο Μπάχρα.

"Αλλά ο πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος στον Λίβανο καθυστέρησε την επιχείρηση. Ένιωθαν ότι δεν θα φαινόταν καλό την ώρα που διεξαγόταν πόλεμος στον Λίβανο την ίδια στιγμή να πολεμούσαν στη Συρία", είπε στο γραφείο του στην Κωνσταντινούπολη, στα πρώτα δημόσια σχόλια για τις προετοιμασίες των ανταρτών από ένα πρόσωπο της αντιπολίτευσης.

«Τη στιγμή λοιπόν που υπήρξε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, βρήκαν αυτή την ευκαιρία... να ξεκινήσουν».

Η επιχείρηση αυτή είναι η τολμηρότερη που έχουν εξαπολύσει οι αντάρτες και η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ εδώ και χρόνια. Οι γραμμές του μετώπου είχαν ουσιαστικά παγώσει από το 2020.

Οι συριακές και ρωσικές δυνάμεις αντεπιτέθηκαν και ο Μπάχρα είπε ότι τα πλήγματα αυτά «αποσταθεροποιούν» το Χαλέπι και το Ιντλίμπ και συνιστούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τους αμάχους, δεδομένου ότι οι αντάρτες φρόντισαν με μεγάλη προσοχή να μην υπάρχουν θύματα μεταξύ των πολιτών στην προέλασή τους.

Η ανακατάληψη του Χαλεπιού από την αντιπολίτευση ανοίγει τον δρόμο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι που έχουν εκτοπιστεί είτε σε άλλες περιοχές της Συρίας είτε στην Τουρκία, υποστήριξε ο Μπάχρα. «Λόγω των πολέμου στον Λίβανο και της μείωσης των δυνάμεων της Χεζμπολάχ, το καθεστώς (του Άσαντ) έχει μικρότερη υποστήριξη», είπε. Το Ιράν έχει επίσης λιγότερους πόρους ενώ η Ρωσία παρέχει μικρότερη αεροπορική κάλυψη λόγω του «ουκρανικού προβλήματος».

Η Δαμασκός δεν σχολίασε προς το παρόν αν οι αντάρτες προσπάθησαν να αποφύγουν να υπάρχουν θύματα μεταξύ των αμάχων ή αν υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης της περιοχής λόγω των αεροπορικών επιδρομών.

Ούτε η Χεζμπολάχ σχολίασε αν ο πόλεμός της με το Ισραήλ έδωσε την ευκαιρία στους Σύρους αντάρτες να καταλάβουν το Χαλέπι.

Η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί να βοηθήσει τη συριακή κυβέρνηση και νωρίτερα σήμερα εκατοντάδες μαχητές ιρακινών παραστρατιωτικών οργανώσεων που στηρίζονται από το Ιράν πέρασαν τα σύνορα για να πολεμήσουν τους αντάρτες στο πλευρό των συριακών δυνάμεων.

