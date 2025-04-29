Αγνοείται 29χρονος Ελληνοαμερικανός στο Λονγκ Μπιτς

Αγνοείται για πέμπτη μέρα ο 29χρονος Ελληνοαμερικάνος, στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος στο Λονγκ Άιλαντ, Πέτρος Κρομμύδας. Η Αστυνομία βρήκε το αυτοκίνητο του στην περιοχή Λονγκ Μπιτς και τα πράγματα του στην παραλία.

«Ο Πέτρος Κρομμύδας, 29 ετών, εθεάθη τελευταία φορά στο Μπάλντουιν», ανέφερε το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Νασάου σε δελτίο Τύπου. «Φορούσε ένα φούτερ και γκρι φόρμα. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στην περιοχή του Λονγκ Μπιτς».

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγγενείς του ζήτησαν τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό του και ανέφεραν ότι τα προσωπικά του αντικείμενα ανακτήθηκαν από την παραλία την Πέμπτη.

«Την Τετάρτη 23 Απριλίου, ο Πέτρος πάρκαρε το αυτοκίνητό του κοντά στο ξενοδοχείο Allegria στο Λονγκ Μπιτς της Νέας Υόρκης. Κλείδωσε το αυτοκίνητό του, πήρε μια πετσέτα και γύρω στις 10:30 μ.μ. περπάτησε προς την παραλία για να ασκηθεί, όπως είχε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν», αναφέρει η ανάρτηση. «Την Πέμπτη 24 Απριλίου, η αστυνομία βρήκε την πετσέτα του, τα ρούχα του και το τηλέφωνό του παρατημένα στην παραλία. Από τότε οι προσπάθειες αναζήτησής του συνεχίζονται, αλλά χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κοινού».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.