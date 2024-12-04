Δώδεκα μέλη της νεοναζιστικής ομάδας "Werwolf Division" συνελήφθησαν σήμερα από την αστυνομία στην Μπολόνια.

Πραγματοποιήθηκαν παράλληλα δεκατρείς έφοδοι σε ιδιωτικές κατοικίες και οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν είναι σύσταση οργάνωσης με στόχο την τρομοκρατική δράση, προτροπή σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων με στόχο φυλετικές, θρησκευτικές και εθνικές διακρίσεις και παράνομη οπλοκατοχή.

Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η Εθνική Δικαστική Διεύθυνση κατά της Μαφίας και της Τρομοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

