Ο Αλιρεζά Ραχίμι, αναπληρωτής υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού του Ιράν, κάλεσε τους Ιρανούς, συμπεριλαμβανομένων νέων, καλλιτεχνών και αθλητών, να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε όλη τη χώρα στις 2 μ.μ. (10:30 GMT) αύριο, για να καταγγείλουν τις απειλές βομβαρδισμού των ΗΠΑ εναντίον των εγκαταστάσεων.

«Θα σταθούμε χέρι-χέρι για να πούμε: Η επίθεση στις δημόσιες υποδομές είναι έγκλημα πολέμου», ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δήλωση του Ραχίμι έρχεται μετά τις απειλές του Τραμπ να επιτεθεί σε ιρανικές πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών και σταθμών παραγωγής ενέργειας, εάν δεν ανοίξει πλήρως το Στενό του Ορμούζ.

علیرضا رحیمی، معاون امورجوانان وزارت ورزش وجوانان درگفتگو باپایگاه اطلاع‌رسانی دولت:

-سه‌شنبه، ساعت۱۴، حلقه انسانی اطراف نیروگاه‌های برق در سراسرکشور باحضور جوانان، هنرمندان، تشکل‌ها و... تشکیل می‌شود.

-حمله به زیرساختهای عمومی جنایت جنگی است.#دولت_پای_کار_مردم@DrAlirezaRahimi pic.twitter.com/52qjky39mU — پاد (@PadDolat) April 6, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.