Οι Ιρανοί καλούνται να «σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες» σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας που απειλεί ο Τραμπ να βομβαρδίσει

Το κάλεσμα Ιρανού Υπουργού μετά τις απειλές Τραμπ να επιτεθεί σε ιρανικές πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών και σταθμών παραγωγής ενέργειας

Αλιρεζά Ραχίμι

Ο Αλιρεζά Ραχίμι, αναπληρωτής υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού του Ιράν, κάλεσε τους Ιρανούς, συμπεριλαμβανομένων νέων, καλλιτεχνών και αθλητών, να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε όλη τη χώρα στις 2 μ.μ. (10:30 GMT) αύριο, για να καταγγείλουν τις απειλές βομβαρδισμού των ΗΠΑ εναντίον των εγκαταστάσεων.

«Θα σταθούμε χέρι-χέρι για να πούμε: Η επίθεση στις δημόσιες υποδομές είναι έγκλημα πολέμου», ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δήλωση του Ραχίμι έρχεται μετά τις απειλές του Τραμπ να επιτεθεί σε ιρανικές πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών και σταθμών παραγωγής ενέργειας, εάν δεν ανοίξει πλήρως το Στενό του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιράν ενέργεια Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ
