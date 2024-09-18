Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια

Το ρωσικό πυροβολικό σφυροκόπησε το βράδυ της Τρίτης περιοχή της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους πέντε, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φιόντοροφ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στην πόλη Κομισουβάχα και αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια κτιρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

