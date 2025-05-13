Η εισαγγελία της Βολιβίας ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως κατηγορεί τον πρώην επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της χώρας στρατηγό ε.α. Χουάν Χοσέ Σούνιγα για «τρομοκρατία» και «ένοπλη εξέγερση», καθώς φέρεται να ήταν ο ηγέτης του αναίμακτου αποτυχημένου πραξικοπήματος εναντίον του προέδρου Λουίς Άρσε τον Ιούνιο του 2024.

Την 26η Ιουνίου, στρατιωτικοί με τον υπηρεσιακό οπλισμό τους και υποστήριξη τεθωρακισμένων λάμβαναν θέσεις μπροστά στην προεδρία, στην πρωτεύουσα του κράτους των Άνδεων, τη Λα Πας. Η εξέγερση διήρκεσε μερικές ώρες, προτού οι δυνάμεις του στρατηγού Σούνιγα υποχωρήσουν.

Ο Χουάν Χοσέ Σούνιγα, που φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος της απόπειρας, καθώς κι οι ως τότε αρχηγοί των γενικών επιτελείων της πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού, προφυλακίστηκαν.

Η εισαγγελία τους απήγγειλε κατηγορίες για «τρομοκρατία, ένοπλη εξέγερση» και «αποφάσεις που αντίκεινταν στο Σύνταγμα και στους νόμους», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Δικαστής αναμένεται να εξετάσει το κατηγορητήριο που καταρτίστηκε από την εισαγγελία και να λάβει αποφάσεις για τη δίκη τους.

Ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου αρνείται πως είχε πρόθεση να ανατρέψει τον πρόεδρο Λουίς Άρσε, που εξελέγη το 2020 με παράταξη της αριστεράς κι έχει μετατραπεί σε αντίπαλο του προκατόχου του –και άλλοτε μέντορά του– Έβο Μοράλες.

Σύμφωνα με κ. Σούνιγα, ενέργησε εκτελώντας διαταγές του προέδρου, που ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δώσει ώθηση στη δημοτικότητά του, αντιμέτωπος με γενικευμένη δυσαρέσκεια εν μέσω οικονομικής κρίσης. Η κυβέρνηση του κ. Άρσε κι ο ίδιος ο πρόεδρος διέψευσαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του στρατιωτικού.

Πηγή: skai.gr

