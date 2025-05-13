Ηφαίστειο στις κεντρικές Φιλιππίνες εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας χθες βράδυ (ώρα Ελλάδας), εκτοξεύοντας γκρίζα τέφρα σε ύψος χιλιομέτρων και σκορπίζοντας ηφαιστειακά αναβλήματα.

The 21st eruption episode of Kilauea sent lava fountains soaring more than 500 feet into the air, spreading large lava flows across the floor of Halema'uma'u Crater - USGS 🇺🇸🌋 https://t.co/yT4fU8Gv79 pic.twitter.com/lXCTnDMCYQ May 12, 2025

Το Κανλάον, ένα από τα 24 ενεργά ηφαίστεια στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, είχε επίσης εισέλθει σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας τον Απρίλιο.

Είχε ήδη κηρυχτεί συναγερμός τρίτου επιπέδου –στην πεντάβαθμη κλίμακα– κατά τη διάρκεια ηφαιστειακής έκρηξης τον Δεκέμβριο, που παρέμεινε αμετάβλητος σήμερα, με την ακτίνα στην οποία είναι υποχρεωτική η εσπευσμένη απομάκρυνση των πολιτών να διατηρείται στα έξι χιλιόμετρα από τον κρατήρα.

Παρακείμενα χωριά είχαν ήδη αδειάσει από τους κατοίκους τους όταν διατάχθηκε η εσπευσμένη απομάκρυνση τον Δεκέμβριο.

Η έκρηξη «μέτριας» ισχύος σημειώθηκε «στον κρατήρα του ηφαιστείου Κανλάον στις 02:55» (τοπική ώρα· χθες Δευτέρα στις 21:55 ώρα Ελλάδας), ανέφερε το ινστιτούτο ηφαιστειολογίας και σεισμολογίας των Φιλιππίνων σε ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας πως η διάρκειά της ήταν κάπου πέντε λεπτά. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ηφαιστειακή τέφρα έχει φθάσει σε ύψος «περίπου τριών χιλιομέτρων».

Τον Αύγουστο του 1996, απρόσμενη έκρηξη στο ηφαίστειο Κανλάον είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις περιπατητές που βρίσκονταν κοντά στην κορυφή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.