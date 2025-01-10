Δύο φοιτητές καταδικάστηκαν σε πρόστιμο με αναστολή, ο ένας επειδή έφαγε ζωντανό ένα ποντίκι, ο δεύτερος επειδή βιντεοσκόπησε τη σκηνή και ανάρτησε τα πλάνα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, το 2023.

Ο Λουκάς Μπ., που εκείνη την εποχή ήταν σπουδαστής στο δεύτερο έτος τεχνικής σχολής, ήταν εκείνος που έβαλε στο στόμα του το ποντίκι και το μάσησε, μέχρι που το σκότωσε. Το δικαστήριο της Μασσαλίας του επέβαλε πρόστιμο 1.500 ευρώ, ενώ στον συμφοιτητή του, τον Σεντρίκ Β., επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Και οι δύο ποινές έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Οι φοιτητές καταδικάστηκαν επίσης να καταβάλουν συμβολική αποζημίωση ύψους 1 ευρώ σε οργανώσεις που είχαν προσφύγει σε βάρος τους, όπως το Ίδρυμα 30 εκατομμυρίων Φίλων και την Εταιρεία Προστασίας Ζώων, οι οποίες ζητούσαν αποζημίωση πολλών χιλιάδων ευρώ.

Οι ποινές τους δεν θα καταγραφούν στο ποινικό μητρώο τους.

«Δεν θα ασκήσουμε έφεση» είπε η δικηγόρος του Λουκάς Μπ., Σελίν Ντανγκοτιέ.

Ένας άλλος φοιτητής, που κατηγορήθηκε επειδή ανέβασε τα πλάνα στο Instagram, απαλλάχθηκε.

Η εισαγγελέας Μαρί-Οντ Φισέ είχε ζητήσει να καταδικαστούν και οι τρεις σε κοινωνική εργασία –105 ώρες για τον βασικό κατηγορούμενο– με την κατηγορία της κακομεταχείρισης ζώων.

«Η απόφαση αυτή είναι ντροπή, δίνει άδεια να σκοτώνουν» τα ζώα, σχολίασε ο Ξαβιέ Μπακέ, που εκπροσώπησε το Ίδρυμα 30 Εκατομμυρίων Φίλων, υποστηρίζοντας ότι το μήνυμα που έστειλε το δικαστήριο ήταν ότι όσοι κακομεταχειρίζονται τα ζώα δεν θα τιμωρούνται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.