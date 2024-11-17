Νέα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα το πρωί τα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε το AFPTV, μία ημέρα μετά τον σφοδρό βομβαρδισμό της ίδιας περιοχής όπου ο στρατός του Ισραήλ αναφέρει ότι πλήττει εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Σήμερα το πρωί, έπειτα από τρία διαδοχικά πλήγματα εναντίον τριών διαφορετικών περιοχών, ένα σύννεφο λευκού καπνού είχε σχηματιστεί πάνω από τα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Χθες Σάββατο, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ο ισραηλινός στρατός βομβάρδιζε την ίδια περιοχή.

Λίγο πριν τις σημερινές επιδρομές οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ζήτησαν από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις συνοικίες Χαντάθ, Μπουρζ αλ Μπαραζνέχ και Σίγια, λέγοντάς τους ότι βρίσκονται κοντά «σε υποδομές και συμφέροντα της Χεζμπολάχ».

Το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI μετέδωσε ότι «η πολεμική αεροπορία του εχθρού» εξαπέλυσε «σφοδρά πλήγματα κοντά στο νοσοκομείο Σεν Ζορζ» στη συνοικία Χαντάθ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, άλλο πλήγμα στοχοθέτησε «κτήριο κατοικιών (…) κοντά στην εκκλησία Μαρ Μιχαέλ στη Σίγια».

Σήμερα τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πολλά πλήγματα και εναντίον χωριών στο νότιο Λίβανο.

Από την πλευρά της η Χεμζπολάχ έκανε λόγο σε ανακοίνωσή της για νυχτερινές μάχες με τον ισραηλινό στρατό κοντά στη Σαμάα, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τη μεθόριο.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ «έστησαν ενέδρα στις ένοπλες δυνάμεις του ισραηλινού εχθρού που προχωρούσαν στην περιοχή ανατολικά της Σαμάα», σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οποία πρόσθετε ότι ξέσπασαν μάχες «με αυτόματα όπλα και ρουκέτες».

Χθες Σάββατο το βράδυ το σιιτικό λιβανέζικο κίνημα είχε ανακοινώσε ότι έπληξε με «κατευθυνόμενο πύραυλο» ένα ισραηλινό άρμα μάχης Merkava.

Από την Πέμπτη το ANI μεταδίδει ότι ο ισραηλινός στρατός προσπαθεί να προχωρήσει σε αυτή την περιοχή, όμως οι μάχες με τη Χεζμπολάχ τον αναγκάζουν να υποχωρήσει.

Πηγή: skai.gr

