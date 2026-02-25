Οι γερμανικές αρχές ακύρωσαν τις άδειες παραμονής 8.232 αλλοδαπών το 2025, αριθμού μειωμένου από τις 9.277 περιπτώσεις το 2024, δείχνει απάντηση της κυβέρνησης συνασπισμού υπό τον συντηρητικό καγεκλάριο Φρίντριχ Μερτς σε ερώτηση που υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο και περιήλθε σε γνώση του Γερμανικού Πρακτορείου.

Οι περισσότερες από τις διαταγές απέλασης που εκδόθηκαν αφορούσαν υπηκόους Γεωργίας (671), Αλβανίας (661) και Τουρκίας (618). Οι ίδιες τρεις χώρες βρίσκονταν στην πρώτη τριάδα το 2024, όταν οι υπήκοοι Αλβανίας ήταν οι περισσότεροι (923) εξ όσων αφορούσαν διαταγές απέλασης, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα.

Πηγή: skai.gr

