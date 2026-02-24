Γερμανία: Μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στη Γερμανία μειώθηκε σε ομοσπονδιακό επίπεδο σε 17,2% το 2024 από 20,4% το 2019, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας για την Αγορά Εργασίας (IAB).

Η μείωση του gender pay gap δεν ισχύει παντού, καθώς σε 15 από τους 400 γερμανικούς νομούς παρατηρήθηκε αύξηση της διαφοράς μισθού ανάμεσα στα φύλα.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ πρώην Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας, με το μισθολογικό χάσμα να είναι τετραπλάσιο στη δυτική Γερμανία, επισημαίνεται η σημασία της επέκτασης δομών παιδικής φροντίδας για τη μείωση του χάσματος.

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στη Γερμανία συνεχίζει να μειώνεται, σύμφωνα με μία νέα μελέτη. Ωστόσο, όχι σε όλες τις περιοχές, με τη διαφορά να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά τις διαφορές ανάμεσα σε κρατίδια της πρώην Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας.



Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι γυναίκες που εργάζονταν με πλήρη απασχόληση στη Γερμανία έλαβαν το 2024 κατά μέσο όρο 17,2% χαμηλότερο μισθό από τους άνδρες, κάτι που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 3,2% σε σχέση με το 2019, όπως προκύπτει από μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από το Ινστιτούτο Έρευνας για την Αγορά Εργασίας (IAB). Ωστόσο, σε 15 από τους 400 γερμανικούς νομούς το λεγόμενο gender pay gap σημείωσε αύξηση την ίδια περίοδο.

Τετραπλάσιο το μισθολογικό χάσμα στη δυτική Γερμανία

Ιδιαίτερα μεγάλες παραμένουν οι διαφορές μεταξύ πρώην Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας. Στα κρατίδια της Δύσης το μισθολογικό χάσμα ανέρχεται σε 18,9%, δηλαδή είναι σχεδόν τετραπλάσιο σε σύγκριση με την Ανατολή, όπου φτάνει το 5,1%. Παράλληλα, η μείωση ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη στη Δύση. Μεταξύ των ομόσπονδων κρατιδίων, το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία καταγράφει τη μικρότερη μισθολογική διαφορά με 2,4%, ενώ η μεγαλύτερη εντοπίζεται στη Βάδη-Βυρτεμβέργη με 25,7%.



«Η διαφορετική εξέλιξη του gender pay gap συνδέεται, μεταξύ άλλων, με διαφορές σε περιφερειακές μεταβολές σε ό,τι αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων και των επαγγελμάτων», εξήγησε η ερευνήτρια του IAB Μικαέλα Φουξ. Για παράδειγμα, στο Κότμπους, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο Βρανδεμβούργο, όπου το χάσμα αυξήθηκε, το ποσοστό των ανδρών σε καλύτερα αμειβόμενες μεγάλες επιχειρήσεις αυξήθηκε περισσότερο από εκείνο των γυναικών.



«Η επέκταση της παιδικής φροντίδας και των παιδικών σταθμών, η ευελιξία στο ωράριο εργασίας και η υποστήριξη κατά την επανένταξη των γυναικών μετά την άδεια μητρότητας είναι δοκιμασμένα μέσα για να μειωθεί το gender pay gap», δήλωσε η ερευνήτρια του IAB Άνια Ρόσεν.



Πηγές: epd, Reuters

Πηγή: Deutsche Welle

