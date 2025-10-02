Στη σύλληψη του καπετάνιου και του πρώτου αξιωματικού ενός δεξαμενόπλοιου που υπόκειται σε κυρώσεις αφού θεωρείται ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας προχώρησε η αστυνομία της Γαλλίας. Το δεξαμενόπλοιο ενδέχεται να έχει εμπλακεί σε πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη γύρω από τη Δανία.

Συγκεκριμένα, το πλοίο, Boracay, βρισκόταν περίπου 90 χλμ.νότια της Κοπεγχάγης στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν η δραστηριότητα των drones ανάγκασε το αεροδρόμιο της πόλης να κλείσει.

Παρατηρήθηκε επίσης να κατευθύνεται νότια κατά μήκος της δυτικής ακτής της Δανίας το βράδυ της 24ης Σεπτεμβρίου, όταν έγινε γνωστό ότι drones πετούσαν βόρεια του Έσμπιεργκ και κοντά σε αεροδρόμια.

«Ευχαριστούμε τους κομάντος του Ναυτικού μας και τα πληρώματα του Γαλλικού Ναυτικού που επενέβησαν αυτό το Σαββατοκύριακο σε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο του σκιώδους στόλου, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του Σεν-Ναζαίρ», έγραψε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου στο X. «Η ενέργειά τους συνέβαλε στη σύλληψη δύο μελών του πληρώματός του».

Τόσο ο καπετάνιος όσο και ο πρώτος αξιωματικός του πλοίου κατηγορούνται ότι δεν προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία για την εθνικότητα του σκάφους και δεν συμμορφώθηκαν με τις εντολές. Η κράτησή τους έχει παραταθεί, είπε.

Παρόλο που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την έρευνα για το πλοίο, εκτιμώντας ότι ο «σκιώδης στόλος» της Ρωσίας περιλαμβάνει 600 έως 1.000 πλοία, οι γαλλικές αρχές παραμένουν σιωπηλές σχετικά με την έρευνα.

Το Boracay, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, απέπλευσε από το ρωσικό λιμάνι του Πριμόρσκ στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic.

Ο Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι σημαντικό να διερευνηθεί τι συνέβη στη Δανία, προσθέτοντας ότι ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου της Μόσχας και θα πρέπει να ασκηθεί πίεση πάνω του.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν είχε καμία πληροφορία για το πλοίο, αλλά πρόσθεσε ότι ο ρωσικός στρατός έπρεπε να ενεργεί μερικές φορές για να αποκαταστήσει την τάξη όταν ξένες χώρες είχαν προβεί σε αυτό που ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε ως «προκλητικές ενέργειες».

Πηγή: skai.gr

