Οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται το πολιτικό κόστος από τις περικοπές στο Medicaid

Προς την υιοθέτηση μιας πιο μετριοπαθούς στάσης προσανατολίζονται οι Ρεπουμπλικανοί στο ζήτημα της χρηματοδότησης της Medicaid φοβούμενοι το πολιτικό κόστος της μείωσης ενός προγράμματος που έχει διογκωθεί τόσο ώστε να καλύπτει πλέον 1 στους 5 Αμερικανούς.

Στρέφονται προς μικρότερες αλλαγές, όπως η προσθήκη προϋποθέσεων εργασίας και αυστηρότερων ελέγχων επιλεξιμότητας και γενικότερα σε ιδέες πιο αποδεκτές από μετριοπαθείς και ευάλωτους Ρεπουμπλικανούς, πολλοί από τους οποίους διστάζουν να θίξουν ένα πρόγραμμα που καλύπτει σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων τους, φοβούμενοι πολιτικό αντίκτυπο στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

«Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο θα είχε πολιτικές επιπτώσεις», δήλωσε την Πέμπτη ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Χουάν Σισκομάνι (Αριζόνα), αναφερόμενος στις προτάσεις για μείωση των ομοσπονδιακών πληρωμών Medicaid προς τις πολιτείες ή για αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο αυτές γίνονται. Μάλιστα, και ο Πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, απέκλεισε αυτή την εβδομάδα το πρώτο ενδεχόμενο και αποστασιοποιήθηκε από το δεύτερο.

Ο Σισκομάνι, ο οποίος εκπροσωπεί μια κρίσιμη εκλογικά περιφέρεια όπου το 24% του πληθυσμού είναι ενταγμένο στο Medicaid, δήλωσε ότι υποστηρίζει την προσθήκη προϋποθέσεων εργασίας, αυστηρότερους ελέγχους και μέτρα για τη μείωση της απάτης, αλλά τόνισε ότι οτιδήποτε παραπάνω «θα ήταν ιδιαίτερα προβληματικό για τον πληθυσμό μου στην Αριζόνα, ειδικά στην εκλογική μου περιφέρεια».

Ωστόσο, τα μέτρα αυτά από μόνα τους δύσκολα θα εξοικονομήσουν πόρους ύψους 880 δισεκατομμυρίων δολαρίων που επιδιώκουν οι Ρεπουμπλικανοί από τα προγράμματα που υπάγονται στην Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου. Το πώς θα μειωθούν οι δαπάνες για το Medicaid έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δύσκολες εσωκομματικές συζητήσεις, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή επιδιώκουν την έγκριση του νομοσχεδίου πριν την Ημέρα Μνήμης (Memorial Day).

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το πρόγραμμα δεν πρέπει να μπει στο στόχαστρο, ενώ και η ακροδεξιά influencer Λόρα Λούμερ, η οποία διατηρεί επαφή με τον πρόεδρο, επέκρινε αυτή την εβδομάδα μέσω X το ενδεχόμενο περικοπών στο Medicaid.

Ο Τζόνσον απέρριψε κάποιες από τις περικοπές στο πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα, έπειτα από διαμαρτυρίες Ρεπουμπλικανών βουλευτών που δήλωσαν ότι δεν θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο αν αυτές περιλαμβάνονται.

«Αυτό που πιέζω την ηγεσία να καταλάβει είναι ότι η περιφέρειά μου εξαρτάται πολύ από το Medicaid, και όταν ένα νοσοκομείο κλείνει, δεν ξανανοίγει», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντέιβιντ Γ. Βαλαδάο από την Καλιφόρνια, ο οποίος εκπροσωπεί μια κρίσιμη περιφέρεια όπου το 68% των πολιτών είναι εγγεγραμμένοι στο Medicaid. «Συμφωνώ ότι υπάρχουν τομείς όπου εντοπίζονται σπατάλη, απάτη και κατάχρηση. Ας εστιάσουμε σε αυτά.»

Τις δύο προηγούμενες φορές που οι Ρεπουμπλικανοί επιχείρησαν να περικόψουν το πρόγραμμα Medicaid, το 1994 και ξανά στο πλαίσιο της προσπάθειας κατάργησης του Obamacare το 2017, οι προσπάθειες τελικά ναυάγησαν. Από τότε, το πρόγραμμα έχει μόνο επεκταθεί. Οκτώ ακόμη πολιτείες επέκτειναν το Medicaid από το 2017 και έπειτα, ενώ σύμφωνα με το Ίδρυμα KFF, οι μισοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων πλέον εκπροσωπούν περιφέρειες όπου τουλάχιστον το 21% των κατοίκων είναι ενταγμένοι στο Medicaid.

Το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα υψηλό σε εννέα πολιτείες που έχουν θεσπίσει «νόμους ενεργοποίησης» (trigger laws), οι οποίοι τις υποχρεώνουν να τερματίσουν ή να τροποποιήσουν την επέκταση του Medicaid εάν μειωθεί η ομοσπονδιακή συμμετοχή. Άλλες τρεις πολιτείες, Μιζούρι, Οκλαχόμα και Νότια Ντακότα, ενσωμάτωσαν την επέκταση του Medicaid στα συντάγματά τους, καθιστώντας πολύ δύσκολη την ανατροπή της κάλυψης εάν χρειαστεί να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος του κόστους μόνες τους.

Τρεις Ρεπουμπλικανοί που αντιμετωπίζουν δύσκολες εκλογικές μάχες το 2024, οι βουλευτές Ζακ Ναν της Αϊόβα, Ντον Μπέικον της Νεμπράσκα και Ντέρικ Βαν Όρντεν του Ουισκόνσιν, παρουσίασαν αυτή την εβδομάδα ένα ψήφισμα που θα απαγόρευε την περικοπή των παροχών Medicaid για παιδιά, ηλικιωμένους, εγκύους και άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, ο Μπέικον δήλωσε την Πέμπτη ότι τον καθησύχασε η δέσμευση του Τζόνσον να μην περικοπεί η χρηματοδότηση προς τις πολιτείες.

Ο Ρεπουμπλικανός Άντι Χάρις του Μέριλαντ, πρόεδρος του υπερσυντηρητικού House Freedom Caucus, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι οι Ρεπουμπλικανοί ίσως χρειαστεί να μειώσουν τις πληρωμές προς τις πολιτείες, παρόλο που ο Τζόνσον έχει αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο, ώστε το νομοσχέδιο να μην επιβαρύνει το έλλειμμα.

Όποιες περικοπές προτείνουν οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής για το Medicaid θα πρέπει να εγκριθούν και από τη Γερουσία. Ο γερουσιαστής Τόμ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα, που διεκδικεί την επανεκλογή του το 2024 σε πολιτεία-κλειδί, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για πιθανές περικοπές, καθώς ο Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι το νομοσχέδιο δεν θα πλήξει τους δικαιούχους του Medicaid. Ο Τίλις αναμένει ότι στο νομοσχέδιο θα ενσωματωθούν κάποιες προϋποθέσεις εργασίας και άλλες πιο περιορισμένες αλλαγές στο πρόγραμμα.

«Πιστεύω ότι αν εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα, θα προσφέρουμε υπηρεσία στο Medicaid και δεν θα έχει πολιτικό κόστος», είπε σε σύντομη συνέντευξη.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζεφ Βαν Ντρου του Νιου Τζέρσεϊ, που επανεξελέγη πέρυσι με διαφορά 17 μονάδων, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί πως η ψήφιση περικοπών στο Medicaid θα του στοιχίσει την έδρα του, αλλά ανησυχεί ότι μπορεί να βλάψει τις πιθανότητες του κόμματός του να διατηρήσει τον έλεγχο της Βουλής. Ακόμη και Ρεπουμπλικανοί που δεν εκπροσωπούν αμφίρροπες περιφέρειες θα πρέπει να ανησυχούν για περικοπές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την πλειοψηφία, είπε.

Οι ευάλωτοι Ρεπουμπλικανοί ήδη δέχονται επιθέσεις με διαφημίσεις σε ορισμένες περιφέρειες.

Η φιλελεύθερη μη κερδοσκοπική οργάνωση Protect Our Care δαπανά 10 εκατομμύρια δολάρια σε διαφημίσεις και πινακίδες, καλώντας τους Ρεπουμπλικανούς να μην περικόψουν το Medicaid, σύμφωνα με τον Μπραντ Γούντχαουζ, διευθυντή της οργάνωσης. Η ομάδα ετοιμάζει και νέο κύμα διαφημίσεων που θα προβληθούν εάν οι Ρεπουμπλικανοί εγκρίνουν το νομοσχέδιο.

Ο Γούντχαουζ, έμπειρος Δημοκρατικός στρατηγικός σύμβουλος, συνέκρινε την καμπάνια αυτή με την αποτυχημένη απόπειρα των Ρεπουμπλικανών να καταργήσουν το Obamacare, κάτι που βοήθησε τους Δημοκρατικούς να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής το 2018. Αυτή τη φορά, όπως είπε, οι Ρεπουμπλικανοί εξετάζουν περικοπές στο Medicaid στο ίδιο νομοσχέδιο που επιδιώκουν να παρατείνουν τις φοροαπαλλαγές που ωφελούν κυρίως τους πλουσιότερους Αμερικανούς.

«Θα πάρουν την υγειονομική περίθαλψη από τους φτωχούς για να πληρώσουν φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους», είπε ο Γούντχαουζ. «Αυτό είναι διαφήμιση που γράφεται μόνη της.»

Οι Δημοκρατικοί που διεκδικούν έδρες από Ρεπουμπλικανούς που είναι ευάλωτοι ήδη ετοιμάζονται να κάνουν τις πιθανές περικοπές στο Medicaid κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής τους εκστρατείας, παρουσιάζοντας τες ως προσωπική επίθεση κατά των ψηφοφόρων. Το Medicaid καλύπτει 1 στις 4 γεννήσεις στις ΗΠΑ, είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης μακροχρόνιας περίθαλψης και είναι ζωτικής σημασίας για τα αγροτικά νοσοκομεία που εξυπηρετούν φτωχότερους ασθενείς.

«Αν περάσουν αυτές οι περικοπές... μπορεί να μη νιώσετε τον πόνο αμέσως, αλλά έρχεται», δήλωσε ο Μπομπ Χάρβι, Δημοκρατικός και μέλος του Συμβουλίου Επιτρόπων της Κομητείας Μπακς στην Πενσυλβάνια, ο οποίος διεκδικεί την έδρα του Ρεπουμπλικανού Μπράιαν Φιτζπάτρικ, ενός από τους τρεις Ρεπουμπλικανούς της Βουλής που εκπροσωπούν περιφέρειες που κέρδισε η Καμάλα Χάρις το 2024.

Για τη Σάρα Τρον Γκάριοτ, Δημοκρατική γερουσιαστή στην Αϊόβα και υποψήφια απέναντι στον Ναν, η μεγαλύτερη ανησυχία είναι το πώς θα επηρεάσουν οι περικοπές στη χρηματοδότηση του Medicaid τα αγροτικά νοσοκομεία, τα οποία ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης και κινδυνεύουν να κλείσουν.

«Αν υπάρξουν περικοπές στο Medicaid, θα επηρεαστούν όλοι στην πολιτεία μου. Τα αγροτικά νοσοκομεία θα κλείσουν», είπε η Τρον Γκάριοτ, λουθηρανή πάστορας που έχει εργαστεί ως νοσοκομειακή ιερέας.

Ο Ναν, σε δήλωσή του, τόνισε ότι θα υπερασπιστεί το Medicaid «για τους πιο ευάλωτους της Αϊόβα και θα πολεμήσει την απάτη και την κατάχρηση που βλάπτουν όλους τους Αμερικανούς».

«Τα αγροτικά νοσοκομεία της Αϊόβα είναι σωσίβιες λέμβοι που πρέπει να προστατευθούν», δήλωσε.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ρίτσαρντ Χάντσον από τη Βόρεια Καρολίνα, πρόεδρος της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Εκλογικής Επιτροπής, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Προέβλεψε ότι οι αλλαγές στο Medicaid που συζητούνται θα είναι δημοφιλείς και δήλωσε ότι καλεί τους Ρεπουμπλικανούς να βασίσουν πάνω σε αυτές την προεκλογική τους εκστρατεία.

«Οι Δημοκρατικοί σκοτώνουν το Medicaid φορτώνοντάς το με παράτυπους μετανάστες και υγιείς ενήλικες που δεν πληρούν τα κριτήρια», δήλωσε ο Χάντσον, στο μήνυμα που απηύθυνε στους Ρεπουμπλικανούς.

Ρεπουμπλικανοί όπως ο βουλευτής Ντάρελ Άιζα της Καλιφόρνιας παρουσίασαν τις προτεινόμενες αλλαγές ως επιστροφή του Medicaid στο μοντέλο που ίσχυε επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον, δηλαδή πριν από την επέκτασή του από το Obamacare, το οποίο επέκτεινε την κάλυψη σε άτομα με εισόδημα έως 133% του ομοσπονδιακού ορίου φτώχειας.

«Η εσφαλμένη ένταξη σημαντικού αριθμού ανθρώπων — μεταξύ των οποίων και παράτυπων μεταναστών, ανθρώπων που δεν δικαιούνται παροχές και ικανών για εργασία ανδρών που δεν αναζητούν εργασία, δεν συνιστά περικοπές στο Medicaid, αλλά επιστροφή στη λογική της εποχής Κλίντον», δήλωσε ο Άιζα την Πέμπτη.

Ωστόσο, οι παράτυποι μετανάστες δεν επιτρέπεται να εγγραφούν στο Medicaid και δεν υπάρχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις για την έκταση της απάτης στο πρόγραμμα.

Οι Ρεπουμπλικανοί ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα διαφημιστική καμπάνια για να υπερασπιστούν περισσότερους από δώδεκα εν ενεργεία βουλευτές που εκπροσωπούν εκλογικές περιφέρειες-κλειδιά.

Το American Action Network, μια συντηρητική μη κερδοσκοπική οργάνωση, δαπανά 7 εκατομμύρια δολάρια σε διαφημίσεις που επαινούν τους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής για τη «στήριξη μεταρρυθμίσεων που επιβάλλονται από την κοινή λογική για την εξάλειψη της σπατάλης, της απάτης και της κατάχρησης».



Πηγή: The Washington Post

