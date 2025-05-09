Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης υπογραμμίζεται ότι υπήρξε ανταλλαγή απόψεων επί των κύριων ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων, αρχίζοντας από την ανάγκη να δοθεί νέα ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ιδίως στον τομέα των αυτοκινήτων, και στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

«Οι δυο ηγέτες υπογράμμισαν την άριστη κατάσταση των διμερών σχέσεων - όπως πιστοποιείται και από τις εμπορικές συναλλαγές- και τη βούληση να συνεχίσουν να στηρίζουν τη στρατηγική εταιρική σχέση των δυο χωρών, και μέσω της εφαρμογής του ενιαίου σχεδίου δράσης που υπεγράφη στο Βερολίνο το 2023», καταλήγει η ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

