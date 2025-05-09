Ιράν-ΗΠΑ: Την Κυριακή στο Ομάν ο τέταρτος γύρος συνομιλιών

Το Ιράν συμφώνησε σε έναν τέταρτο γύρο έμμεσων συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, και οι νέες συνομιλίες θα γίνουν την Κυριακή στο Ομάν, καθώς ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, θα ταξιδέψει στο σουλτανάτο για αυτό τον τέταρτο γύρο διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με πηγές και ΜΜΕ.

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη πραγματοποιούν συνομιλίες τον τελευταίο μήνα με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των οικονομικών κυρώσεων.

Ο τέταρτος γύρος των συνομιλιών που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 3 Μαΐου στη Ρώμη αναβλήθηκε, με το Ομάν που έχει ρόλο διαμεσολαβητή να επικαλείται «τεχνικούς λόγους».

«Μετά την πρόταση του υπουργού Εξωτερικών του Ομάν να διεξαχθεί ο τέταρτος γύρος συνομιλιών την Κυριακή, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι συμφωνεί», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενο μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν. «Ο τέταρτος γύρος συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ στο Ομάν έχει οριστικοποιηθεί».

Μια πηγή με γνώση του θέματος τόνισε ότι ο Γουίτκοφ θα μεταβεί στο Ομάν την Κυριακή για τις συνομιλίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.