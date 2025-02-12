Ουκρανία: Η κυβέρνηση Στάρμερ «συμμερίζεται» την επιθυμία Τραμπ να τελειώσει τον πόλεμο

Η κυβέρνηση Στάρμερ συμμερίζεται την επιθυμία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και προτεραιότητα για το Λονδίνο είναι να βρεθεί το Κίεβο σε όσο το δυνατόν ισχυρότερη θέση σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, όπως ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Συμμεριζόμαστε την επιθυμία του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ να τερματίσει αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο. Η Ρωσία θα μπορούσε να το κάνει αύριο, αποσύροντας τις δυνάμεις της και τερματίζοντας την παράνομη εισβολή της», ανέφερε εκπρόσωπος του Φόρειν Όφις.

«Έχουμε πει ότι θα υποστηρίξουμε την Ουκρανία για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Προτεραιότητά μας αυτήν τη στιγμή είναι να βάλουμε την Ουκρανία σε όσο το δυνατόν ισχυρότερη θέση», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

