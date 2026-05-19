Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις των πυρηνικών δυνάμεών τους από τις 19 ως τις 21 Μαΐου, ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Άμυνας.

Περισσότερα από 64.000 μέλη προσωπικού και 7.800 τεμάχια στρατιωτικού υλικού θα συμμετάσχουν στα γυμνάσια, στο πλαίσιο των οποίων βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρουζ θα εκτοξευθούν από πεδία δοκιμών στο ρωσικό έδαφος, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

