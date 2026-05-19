Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας θα πραγματοποιήσουν γυμνάσια πυρηνικών δυνάμεων από 19 ως 21 Μαΐου

Περισσότερα από 64.000 μέλη προσωπικού και 7.800 τεμάχια στρατιωτικού υλικού θα συμμετάσχουν στις ασκήσεις - Θα εκτοξευθούν βαλλιστικοί και πύραυλοι κρουζ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ρωσικός Στρατός

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις των πυρηνικών δυνάμεών τους από τις 19 ως τις 21 Μαΐου, ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Άμυνας.

Περισσότερα από 64.000 μέλη προσωπικού και 7.800 τεμάχια στρατιωτικού υλικού θα συμμετάσχουν στα γυμνάσια, στο πλαίσιο των οποίων βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρουζ θα εκτοξευθούν από πεδία δοκιμών στο ρωσικό έδαφος, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία στρατιωτικές ασκήσεις ΝΑΤΟ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark