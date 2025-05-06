Eξωδικαστικός μηχανισμός: Σε 11,42 δισ. ευρώ ανήλθε συνολικά η αξία ρυθμισμένων οφειλών

Σε 11,42 δισ. ευρώ ανήλθε συνολικά η αξία ρυθμισμένων οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού με τον αριθμό των επιτυχών ρυθμίσεων να φτάνει τις 34.872 σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ. Ειδικότερα, τον Απρίλιο οι ρυθμισμένες οφειλές ανήλθαν σε 513 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 1.439 ρυθμίσεις. Δυναμικά κινείται ο αριθμός νέων αιτήσεων (5.480 τον Απρίλιο) με τις οριστικές υποβολές αιτήσεων να φτάνουν τις 2.850.

Παράλληλα, 3.494 ευάλωτα νοικοκυριά επωφελήθηκαν από ρυθμίσεις οφειλών σύμφωνα με την ήδη θεσπισμένη υποχρεωτικότητα και 191 οφειλέτες κατάφεραν να αναστείλουν προγραμματισμένους πλειστηριασμούς κάνοντας χρήση του μέτρου της προκαταβολής.

Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού πραγματοποιήθηκε διαγραφή οφειλών προς Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ) και χρηματοπιστωτικούς φορείς (τράπεζες, servicers) περίπου 3,61 δις ευρώ. Συγκεκριμένα, το μέσο κούρεμα για οφειλές προς το Δημόσιο ανέρχεται στο 15% και για οφειλές προς χρηματοπιστωτικούς φορείς ανέρχεται στο 30,4%. Τέλος, σχεδόν το 50% των οφειλών προς χρηματοπιστωτικούς φορείς έλαβε κούρεμα οφειλής άνω του 30%.

