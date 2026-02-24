Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε σήμερα πως ξεκίνησε έρευνα για να εντοπίσει τους δράστες μιας «επίθεσης» με χιονόμπαλες εναντίον αστυνομικών χθες, σε ένα από τα πάρκα της πόλης, που έχει καλυφθεί από ένα πυκνό στρώμα χιονιού έπειτα από μία χιονοκαταιγίδα.

Σε εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο διακρίνονται αστυνομικοί με στολή να στοχοθετούνται από δεκάδες νέους που τους πετούν μπάλες από χιόνι ενώ τους γιουχάρουν, καθώς εκείνοι διασχίζουν το Washington Square Park, στο νότιο Μανχάταν.

INSANE. Police officers in New York are being openly HUMILIATED and PELTED with snow.



They’re not even fighting back. Why? Because they CAN'T.



Mamdani is falling New York City. pic.twitter.com/HIVNEbtI6S — Jack (@jackunheard) February 24, 2026

A gang of youths harass the NYPD and pelt them with snow.



If you look at the crowd you can tell that none of them were alive on 9/11.



They don’t know what the NYPD is willing to sacrifice for the citizens of New York.



Side note: You throw a snowball at police, they should be… pic.twitter.com/jYC33M81K3 — Amiri King (@AmiriKing) February 24, 2026

Αρκετοί αστυνομικοί «χτυπήθηκαν στο πρόσωπο από χιονόμπαλες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μια εκπρόσωπος Τύπου του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης.

Η ίδια διευκρίνισε πως οι αστυνομικοί, που είχαν σπεύσει στην περιοχή έπειτα από πληροφορίες που είχαν λάβει για μια ομάδα ταραχοποιών στο πάρκο, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Μια έρευνα ξεκίνησε, σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις, η οποία κατήγγειλε στο Χ μια «επαίσχυντη και εγκληματική» συμπεριφορά.

Η Κάθι Χότσουλ, κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, αποδοκίμασε επίσης το περιστατικό. «Δεν είναι ποτέ αποδεκτό να πετάει κανείς οτιδήποτε εναντίον ενός αστυνομικού, τελεία και παύλα», υπογράμμισε.

Ο δήμαρχος της πόλης Ζοχράν Μαμντανί δεν έχει προς το παρόν κάνει κάποια δήλωση.

Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση που εκπροσωπεί τους αστυνομικούς της πόλης της Νέας Υόρκης ζήτησε τη σύλληψη των δραστών.

Μια σφοδρή χιονοκαταιγίδα την Κυριακή και τη Δευτέρα είχε ως αποτέλεσμα το ύψος του χιονιού να φθάσει τα 50 εκατοστά στο Σέντραλ Παρκ. Πρόκειται για την ένατη ισχυρότερη χιονοκαταιγίδα που έχει ποτέ καταγραφεί στην περιοχή.

