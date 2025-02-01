Υπουργοί Εξωτερικών αραβικών χωρών απέρριψαν σήμερα τη μεταφορά Παλαιστινίων από τα εδάφη τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, προβάλλοντας μια ενιαία στάση απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που πρότεινε στην Αίγυπτο και την Ιορδανία να υποδεχθούν κατοίκους από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σε μια κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε έπειτα από μια συνάντηση στο Κάιρο, οι υπουργοί Εξωτερικών και αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Παλαιστινιακή Αρχή και τον Αραβικό Σύνδεσμο δήλωσαν πως μια τέτοια ενέργεια θα απειλούσε τη σταθερότητα στην περιοχή, θα διέσπειρε τη σύρραξη και θα υπονόμευε τις προοπτικές για ειρήνη.

«Επιβεβαιώνουμε την απόρριψή μας (οποιασδήποτε απόπειρας) να τεθούν σε κίνδυνο τα αναφαίρετα δικαιώματα των Παλαιστινίων, είτε μέσω εποικιστικών δραστηριοτήτων είτε εκδιώξεων είτε προσάρτησης γης είτε μέσω της εγκατάλειψης εδαφών από τους ιδιοκτήτες τους… υπό οποιαδήποτε μορφή ή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ή δικαιολογίες», επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση.

Στο κείμενο οι υπογράφοντες σημειώνουν επίσης ότι ανυπομονούν να εργαστούν με τη διοίκηση Τραμπ με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και συνολικής ειρήνης στη Μέση Ανατολή, που θα βασίζεται στη λύση των δύο κρατών.

Η συνάντηση έλαβε χώρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Αίγυπτος και η Ιορδανία θα πρέπει να αναλάβουν Παλαιστίνιους από τη Γάζα, την οποία αποκάλεσε «χώρο κατεδάφισης» έπειτα από 15 μήνες ισραηλινών βομβαρδισμών, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα να μείνουν άστεγοι οι περισσότεροι εκ των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της. Επικριτές είπαν ότι αυτή η πρόταση ισοδυναμεί με μία εθνοκάθαρση.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι απέρριψε την Τετάρτη την ιδέα η χώρα του να διευκολύνει τον εκτοπισμό κατοίκων της Γάζας και είπε ότι οι Αιγύπτιοι θα βγουν στους δρόμους για να εκφράσουν τη διαφωνία τους.

Εντούτοις, την Πέμπτη, ο Τραμπ επανέλαβε την ιδέα λέγοντας: «Κάνουμε πολλά για εκείνους και θα το κάνουν», σε μια προφανή αναφορά στην αμερικανική βοήθεια, μεταξύ άλλων τη στρατιωτική στήριξη, τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Ιορδανία.

