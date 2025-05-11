Οι 19 Πλουσιότερες Οικογένειες των ΗΠΑ: «Έβγαλαν» 1 τρισεκατομμύριο σε 1 χρόνο

Οι πλούσιοι Αμερικανοί γίνονται... ακόμα πλουσιότεροι, σύμφωνα με νέα ανάλυση που δημοσιεύτηκε στη Wall Street Journal.

Δεκαεννέα οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ανήκουν στο 0.00001% του πληθυσμού, συγκέντρωσαν συνολική περιουσία $1 τρισεκατομμυρίου μόνο μέσα στο 2024.

Στη λίστα περιλαμβάνονται ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Ίλον Μασκ, ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος και ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζούκμαν από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ και την Παρισινή Σχολή Οικονομικών, η συνολική περιουσία των 19 αυτών νοικοκυριών αυξήθηκε κατά περίπου $2.6 τρισεκατομμύρια μεταξύ 2023 και 2024 — η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι χρειάστηκαν τέσσερις δεκαετίες για να αυξηθεί το ποσοστό πλούτου αυτής της ελίτ ομάδας από 0.1% το 1982 σε 1.2% το 2023. Ωστόσο, μόνο μέσα σε έναν χρόνο, από το 2023 στο 2024, το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε στο 1.8% της συνολικής ιδιωτικής περιουσίας των ΗΠΑ.

Ο Μασκ παραμένει στην κορυφή της λίστας με καθαρή περιουσία που αγγίζει τα $381.9 δισεκατομμύρια, ακολουθούμενος από τον Μπέζος με $205 δισ. και τον Γκέιτς με $112.8 δισ. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται επίσης ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ (Meta), ο Γουόρεν Μπάφετ (Berkshire Hathaway) και ο επιχειρηματίας Στίβεν Σβαρτσμαν.

Ο Ζούκμαν εκτιμά ότι το σύνολο του ιδιωτικού πλούτου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε το 2024 στα $148 τρισεκατομμύρια.

Ο Μασκ, που μπήκε για πρώτη φορά στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes το 2012 με καθαρή περιουσία $2 δισ., κατάφερε μέσα σε οκτώ χρόνια να βρεθεί στην τρίτη θέση, ξεπερνώντας τον Ζούκεμπεργκ και στη συνέχεια τον Γκέιτς. Το 2024, σύμφωνα με το Bloomberg, η περιουσία του ξεπέρασε τα $400 δισ., καθιστώντας τον τον πρώτο άνθρωπο που έφτασε ποτέ αυτό το επίπεδο πλούτου. Ωστόσο, το 2025 υπέστη σημαντική απώλεια: τον Μάρτιο, η περιουσία του μειώθηκε κατά $120 δισ., γεγονός που αποδίδεται στις δημόσιες σχέσεις του με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπέζος, που είχε κρατήσει στο παρελθόν τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση, πίσω από τον Ζάκερμπεργκ.

Πηγή: skai.gr

