Meghan Markle: Θαυμάστρια την κατηγορεί ότι έπαθε εγκαύματα από τη συνταγή της για τα άλατα μπάνιου

Μια θαυμάστρια της Meghan Markle, που ισχυρίζεται ότι υπέστη «καταστροφικά εγκαύματα» μετά τη χρήση της συνταγής για άλατα μπάνιου, υποστηρίζει ότι η Δούκισσα γνωρίζει τις υποχρεώσεις σχετικά με την επισήμανση προϊόντων και κινδύνων και ετοιμάζεται να διεκδικήσει αποζημίωση εκατομμυρίων δολαρίων.

Το RadarOnline.com αποκάλυψε αποκλειστικά ότι η Robin Patrick, από το Μέριλαντ, ισχυρίζεται πως τα άλατα μπάνιου της προκάλεσαν «έντονο πόνο και αισθητική βλάβη» αφού αντέγραψε τη συνταγή από τη νέα σειρά της Markle στο Netflix, With Love, Meghan.

Η διαβητική Patrick επέκρινε έντονα τη Markle, 43 ετών, επειδή δεν παρείχε επαρκείς προειδοποιήσεις σχετικά με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στη συνταγή, πιστεύοντας ότι τα «αιθέρια έλαια» που περιέχονται στα άλατα μπάνιου δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται από άτομα που πάσχουν από την κατάστασή της.

Μιλώντας αποκλειστικά στο RadarOnline.com, η Patrick ισχυρίστηκε ότι η Markle γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία της επισήμανσης για επικίνδυνα συστατικά σε ένα προίόν, αφού κατά τη διάρκεια της σειράς ενημέρωσε τους θεατές ότι θα βάλει ετικέτα μια σακούλα με κουλούρια για τον φίλο της David επειδή «πρέπει πάντα να έχεις επίγνωση αν κάποιος έχει αλλεργία σε ξηρούς καρπούς».

Η Patrick δήλωσε καυστικά: «Η Meghan Markle έβαλε ετικέτα στα κουλούρια για να προειδοποιήσει για αλλεργίες σε φιστίκια, ακόμη και για κάποιον (τον David) που ήξερε ότι δεν είχε αλλεργία.

»Αυτό δείχνει ότι έχει επίγνωση των υποχρεώσεων σχετικά με την επισήμανση.

Η έλλειψη προειδοποιήσεων στα άλατα μπάνιου για την ανάγκη αραίωσης των αιθέριων ελαίων, τους κινδύνους του ελαίου άρνικας ή τη δοκιμή αλλεργικής αντίδρασης στο δέρμα, μπορεί να θεωρηθεί παράλειψη προειδοποίησης σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μέριλαντ».

Σε νομική επιστολή προς τη Δούκισσα, η Patrick, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Radaronline.com προειδοποίησε ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία αποζημίωσης και από τις δύο πλευρές, θα διεκδικήσει αποζημίωση ύψους «τουλάχιστον» 75.000 δολαρίων για να καλύψει ιατρικά έξοδα που σχετίζονται με τη θεραπεία των φερόμενων τραυματισμών της, να αποζημιωθεί για τον πόνο και την ταλαιπωρία που υπέστη, καθώς και για μελλοντικά κόστη που απορρέουν από τις μακροπρόθεσμες συνέπειες του τραυματισμού της, όπως μόλυνση ή ουλές.

Επιπλέον, η Patrick απειλεί να μηνύσει τη Markle, το Netflix και την Archewell Productions, που παράγει τη σειρά, ζητώντας αποζημίωση ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για την «απερίσκεπτη αδιαφορία για τη δημόσια ασφάλεια και για να αποτραπούν παρόμοιες πρακτικές στο μέλλον.

Ωστόσο, απαντώντας στην Patrick, ο δικηγόρος της Markle, ο γνωστός νομικός στον χώρο των ΜΜΕ Cameron Stracher, κατηγόρησε την καταγγέλλουσα ότι «αγνόησε τις οδηγίες στη συσκευασία των αλάτων Epsom», γεγονός που σημαίνει πως «δεν υπάρχει καμία βάση για μήνυση κατά οποιουδήποτε εμπλέκεται στην παραγωγή ή τη διανομή της σειράς.»

Η Patrick είδε τη συνταγή σε ένα απόσπασμα από το With Love, Meghan, το οποίο είχε αναρτηθεί στα social media.

