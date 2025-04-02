OHE: Tο Ισραήλ «να αποτρέψει τη γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ καταδίκασε σήμερα την παραβίαση από το Ισραήλ της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση «να αποτρέψει τη γενοκτονία» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Με συντριπτική πλειοψηφία υιοθέτησε ψήφισμα που ζητεί επίσης από το Ισραήλ την «άρση του παράνομου αποκλεισμού» της Λωρίδας της Γάζας.

Το ψήφισμα εκφράζει «σοβαρή ανησυχία για δηλώσεις ισραηλινών αξιωματούχων που ισοδυναμούν με υποκίνηση σε γενοκτονία» και αξιώνει από το Ισραήλ «να σεβαστεί τη νομική ευθύνη του για την αποτροπή γενοκτονίας».

Το κείμενο εγκρίθηκε με τις ψήφους 27 εκ των 47 μελών του Συμβουλίου, τέσσερα καταψήφισαν και 16 απείχαν. Είχε προταθεί από τα περισσότερα μέλη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας μετά την επανέναρξη στις 18 Μαρτίου των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα ύστερα από σχεδόν δίμηνη εκεχειρία.

Το ψήφισμα αξιώνει «απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας» στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας. Καταγγέλλει τη λιμοκτονία αμάχων ως πολεμική μέθοδο και καλεί όλες τις χώρες να λάβουν «άμεσα μέτρα για να αποτρέψουν τον συνεχιζόμενο εκτοπισμό Παλαιστινίων εντός ή εκτός της Λωρίδας της Γάζας».

Το Ισραήλ μποϊκοτάρει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, κατηγορώντας το για μεροληψία, και δεν συμμετείχε στη ψηφοφορία. Έχει επανειλημμένως απορρίψει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί «γενοκτονίας» στον πόλεμο της Γάζας, ο οποίος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ με απολογισμό 1.218 νεκρούς και 251 ομήρους.

Έκτοτε, 50.399 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας. Από τους 251 απαχθέντες, 58 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 34 από αυτούς είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

