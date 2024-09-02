Μεσανατολικό: Ένας Παλαιστίνιος πέθανε υπό κράτηση στη Δυτική Όχθη

Ο ισραηλινός στρατός παρέδωσε στις παλαιστινιακές υπηρεσίες υγείας της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης τη σορό ενός Παλαιστίνιου ο οποίος είχε συλληφθεί λίγες ώρες νωρίτερα, ενώ συνεχίζεται για έκτη ημέρα η μεγάλη επιχείρησή του στην πόλη Τζενίν.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι παρέλαβε το πτώμα του 58χρονου Αϊμάν Ρατζέχ Άμπεντ, από το χωριό Καφρ Νταν, έξω από την Τζενίν, ο οποίος είχε συλληφθεί τα ξημερώματα σήμερα. Ο διευθυντής του νοσοκομείου Ουίσαμ Μπαρκ της Τζενίν είπε ότι το σώμα του έφερε σημάδια από χτυπήματα και βασανιστήρια.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του υποστήριξε ότι ο Άμπεντ συνελήφθη κατά τη διάρκεια αντιτρομοκρατικής επιχείρησης και υπέστη «καρδιακό επεισόδιο» κατά την άφιξή του σε κέντρο κράτησης. Του χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό του στρατού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Τζενίν. «Οι IDF (σ.σ. οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ) είναι ενήμερες για τις αναφορές ότι ο ύποπτος πέθανε κατά τη μεταφορά του από την Ερυθρά Ημισέληνο» ανέφερε, σημειώνοντας ότι το συμβάν είναι υπό διερεύνηση.

Ο θάνατος του Άμπεντ σημειώνεται ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις επέκτειναν τις επιχειρήσεις τους και σε χωριά γύρω από την Τζενίν, όπου μπουλντόζες εξακολουθούν να σκάβουν σε δρόμους για να βρουν θαμμένες βόμβες.

Το Ισραήλ ξεκίνησε αυτήν την επιχείρηση, μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων μηνών, την περασμένη Τετάρτη, με το επιχείρημα ότι ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν σχεδίαζαν να επιτεθούν σε αμάχους. Εκατοντάδες στρατιώτες, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα, συμμετέχουν στην επιχείρηση, από την οποία έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και υποδομές της Τζενίν και του πυκνοκατοικημένου προσφυγικού καταυλισμού της. Τουλάχιστον 29 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και οι περισσότεροι από αυτούς φέρονται ότι ήταν μέλη ενόπλων οργανώσεων, όπως της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ. Άλλοι 121 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες υγείας.

Αργά το βράδυ της Κυριακής ένας άνδρας σκοτώθηκε στα δυτικά της Τζενίν. Σήμερα, η Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι ένας άνδρας πυροβολήθηκε στο στήθος στην Καμπατίγια, κοντά στην Τζενίν και η κατάστασή του είναι σοβαρή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

