Νετανιάχου: Η Χαμάς εκτέλεσε τους 6 ομήρους «με μια σφαίρα στον σβέρκο»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε ότι το τέλος του πολέμου στη Γάζα θα έρθει όταν η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τον θύλακα ενώ αναφερόμενος σε μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός είπε ότι οι διεθνείς πιέσεις θα πρέπει να ασκηθούν στη Χαμάς και όχι στο Ισραήλ.

Για το θέμα του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, είπε ότι «ο άξονας του κακού (σ.σ. το Ιράν και η Χαμάς) τον χρειάζεται και για τον λόγο αυτό πρέπει να τον ελέγχουμε», επιμένοντας ότι «δεν θα υποκύψει στις πιέσεις» και τονίζοντας ότι ο έλεγχος αυτού του οδικού άξονα είναι «υπαρξιακό ζήτημα» για το Ισραήλ. «Μόνο όταν το καταλάβει η Χαμάς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», τόνισε.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ότι ο Νετανιάχου δεν κάνει αρκετά για να διασφαλίσει μια συμφωνία για τους ομήρους. Όταν ρωτήθηκε για το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε ότι η πίεση θα πρέπει να ασκηθεί στη Χαμάς και όχι στο Ισραήλ, ιδίως μετά τον θάνατο των ομήρων. «Και τώρα, έπειτα από αυτό, μας ζητούν να δείξουμε σοβαρότητα; Μας ζητούν να κάνουμε υποχωρήσεις; Τι μήνυμα στέλνει αυτό στη Χαμάς; Λέει, σκοτώστε περισσότερους ομήρους» είπε. Πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως ο Μπάιντεν ή οποιοσδήποτε μιλά σοβαρά για μια ειρηνευτική συμφωνία, θα ζητούσε από το Ισραήλ να κάνει περισσότερες παραχωρήσεις. «Τις κάναμε ήδη. Η Χαμάς πρέπει να κάνει την παραχώρηση», επανέλαβε.

Μιλώντας για τους έξι ομήρους που βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή στη Λωρίδα της Γάζας, υποστήριξε ότι «ο φόνος τους δεν οφείλεται στην απόφασή μας (σ.σ. για τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας) αλλά στην ίδια τη Χαμάς». Είπε μάλιστα ότι «αυτοί οι φονιάδες εκτέλεσαν έξι από τους ομήρους μας με μια σφαίρα στον σβέρκο».

Την Κυριακή το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι οι όμηροι πυροβολήθηκαν «εξ επαφής».

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να αποπέμψει από την κυβέρνηση τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι όσο υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τους μπορούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται. Σχολίασε επίσης ότι όλοι οι υπουργοί έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου.

Χθες ο Γκάλαντ προέτρεψε τον Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς για να επιστρέψουν οι όμηροι από τη Γάζα και ζήτησε να ανακληθεί η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ θα διατηρήσει μόνιμη στρατιωτική παρουσία στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

