Παγιδευμένη ανάμεσα στον πόλεμο και στην ειρήνη βρίσκεται η Ευρώπη με τα μυστηριώδη drones που εμφανίζονται πάνω από τα αεροδρόμια τις τελευταίες εβδομάδες να έχουν προκαλέσει νέο πονοκέφαλο στους Ευρωπαίους. Αλλά αυτά είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, σχολιάζει σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν μέρος ενός εντεινόμενου μπαράζ επιθέσεων που οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποψιάζονται ότι η Ρωσία εξαπολύει στην ήπειρο λόγω της υποστήριξής της προς την Ουκρανία. Περιλαμβάνει δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης.

«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο» με τη Ρωσία, δήλωσε πρόσφατα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, «αλλά δεν είμαστε πλέον ούτε σε ειρήνη».

Για τη Ρωσία και τους άλλους αντιπάλους της Δύσης, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας, αυτή η δράση μικρής κλίμακας μπορεί να αποφέρει μεγάλα οφέλη.

Η Μόσχα έχει βαλτώσει στρατιωτικά στην Ουκρανία και έτσι θα δυσκολευτεί να εμπλακεί με μέλη του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου σε συμβατικές μάχες. Αντ' αυτού, κακόβουλες δραστηριότητες που συχνά ονομάζονται υβριδικός πόλεμος ή σύγκρουση γκρίζας ζώνης επιτρέπουν στο Κρεμλίνο να αμφισβητήσει τους αντιπάλους του χωρίς εμφανείς εχθροπραξίες.

«Οι αντίπαλοί μας έχουν υπολογίσει ότι μπορούν να κρυφτούν πίσω από ασάφεια και άρνηση για να παραβιάσουν την κυριαρχία, να αγνοήσουν τους εθνικούς νόμους και τους διεθνείς κανόνες και να εμπλακούν σε δραστηριότητες όπως ο πολιτικός εξαναγκασμός, η δολιοφθορά, ακόμη και δολοφονίες χωρίς να προκαλέσουν ένοπλη απάντηση», δήλωσε πρόσφατα σε συνέδριο ασφαλείας στο Σεράγεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ο Ντέιβ Πιτς, πρώην ανώτερος αξιωματούχος της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Οι δυτικές κυβερνήσεις υποψιάζονται εδώ και καιρό ότι η Ρωσία διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο ως τρόπο αποσταθεροποίησής τους και διάβρωσης της υποστήριξής τους προς την Ουκρανία. Αρκετά άτομα σε όλη την Ευρώπη έχουν συλληφθεί, κατηγορηθεί και καταδικαστεί για σχεδιασμό ή εκτέλεση πράξεων δολιοφθοράς εκ μέρους της Ρωσίας. Ωστόσο, το Κρεμλίνο από την πλευρά του έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε πράξεις δολιοφθοράς ή εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ευρώπη.

Ο γκρίζος πόλεμος της Ρωσίας δεν είναι μόνο φυσικός. Η βρετανική κυβέρνηση κατηγόρησε τον Ιούλιο τις ρωσικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες ότι αναπτύσσουν κακόβουλο λογισμικό για κατασκοπεία. Άλλες κυβερνήσεις έχουν απαγγείλει παρόμοιες κατηγορίες εναντίον της Μόσχας, η οποία αρνείται τις κατηγορίες.

Οι αναλυτές των υπηρεσιών πληροφοριών βλέπουν επίσης τους αντιπάλους της Δύσης να εργάζονται με σκοπό να ενισχύσουν την ανησυχητική αυτή είδηση, επιδιώκοντας να διαβρώσουν την κοινωνική συνοχή και εμπιστοσύνη.

Η Google Threat Intelligence, ένας βραχίονας της Alphabet που παρακολουθεί τους διαδικτυακούς κινδύνους, σημείωσε μια αύξηση στους διαδικτυακούς φιλορώσους «φορείς επιρροής» που προωθούν μια θετική εικόνα της Ρωσίας και αποδυναμώνουν τη διεθνή υποστήριξη προς την Ουκρανία - μετά τις πρόσφατες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία.

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, οι οποίοι κάποτε δίσταζαν να κατηγορήσουν τη Μόσχα, γίνονται ολοένα και πιο ένθερμοι. Μετά την πρόσφατη εμφάνιση drones κοντά σε βελγικές στρατιωτικές βάσεις και αεροδρόμια, διαταράσσοντας την εμπορική εναέρια κυκλοφορία, ο υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν δήλωσε ότι ορισμένα drones «χαρτογραφούν σκόπιμα τις υποδομές» σε στρατιωτικές βάσεις.

«Αυτή είναι κατασκοπεία, που πιθανότατα διενεργείται από επαγγελματίες πιλότους για λογαριασμό χωρών όπως η Ρωσία», δήλωσε ο Φράνκεν σε τοπικό ειδησεογραφικό πρόγραμμα.

Αλλά και η Γερμανία είναι μια από τις χώρες που έχουν πληγεί αρκετά. Η υπηρεσία ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας της Γερμανίας δήλωσε ότι οι πιλότοι και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ανέφεραν 172 θεάσεις drones σε προστατευόμενο εναέριο χώρο φέτος έως τον Σεπτέμβριο - περισσότερες από όσες έχουν καταγραφεί για οποιοδήποτε ολόκληρο έτος από τουλάχιστον το 2019. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Γερμανίας (BKA), το αντίστοιχο του FBI, έχει καταγράψει χιλιάδες περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη φέτος. Ένας εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στη Wall Street Journal ότι ο συνολικός αριθμός εισβολών φέτος είναι «ένας χαμηλός τετραψήφιος αριθμός» - τουλάχιστον τρία περιστατικά την ημέρα κατά μέσο όρο.

Αν και τα περισσότερα drones δεν αποτελούν φυσικό κίνδυνο για το κοινό, αυτά που βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμια μπορούν να αποτελέσουν. Τα επιβατικά αεροπλάνα δεν είναι πιστοποιημένα για να αντέχουν σε συγκρούσεις με drones ή άλλα σκληρά αντικείμενα, όπως μετεωρολογικά μπαλόνια.

Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να κάνουν πολλά για το ζήτημα αυτό. Οι περισσότερες εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραμένουν ανεξιχνίαστες. Μόνο μια χούφτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν καταρριφθεί ή οι πιλότοι τους έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής σε όλη την περιοχή.

«Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή το κράτος δεν ελέγχει τον εναέριο χώρο του και αυτή είναι μια πολύ επισφαλής κατάσταση», δήλωσε ο Christian Mölling , διευθυντής του Edina, ενός ερευνητικού έργου για τη μελλοντική ασφάλεια της Ευρώπης που χρηματοδοτείται εν μέρει από το Γερμανικό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. «Πρέπει επειγόντως να αλλάξουμε αυτήν την αντίληψη και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πολύ καλύτερη επίγνωση της κατάστασης».

Η κατάρριψη drones από τη στιγμή που εντοπίζονται είναι εξίσου δύσκολη και γεμάτη με νομικές επιπλοκές. Οι αρχές έχουν επιδιώξει να αποφύγουν τις καταρρίψεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Στη Γερμανία, όπως και στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, ο στρατός είναι υπεύθυνος για την αναχαίτιση drones που πετούν πάνω από στρατιωτικές περιοχές. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία, το αντίστοιχο της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ, είναι υπεύθυνη για τα αεροδρόμια. Εκτός αυτών των ορίων, η ευθύνη βαρύνει την κρατική αστυνομία, η οποία σπάνια είναι εξοπλισμένη για την πρόκληση.

Ακόμα και εντός των αεροδρομίων, οι ευθύνες είναι μοιρασμένες. Ερωτηθείσα για τα τελευταία περιστατικά στο Βερολίνο, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της χώρας δήλωσε ότι ήταν υπεύθυνη μόνο για την άμυνα κατά των drones, ενώ το ίδιο το αεροδρόμιο και η υπηρεσία ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας ήταν υπεύθυνες για την ανίχνευση drones.

Ωστόσο, μια εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ήταν υπεύθυνη για όλα τα θέματα που αφορούν τα drones, και μια εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας δήλωσε ότι οι πιλότοι ήταν υπεύθυνοι μόνο για την ενημέρωση της αστυνομίας σχετικά με θεάσεις.

Πηγή: skai.gr

