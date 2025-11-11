Ερντογάν: Κατασκευάζουμε drones και άρματα μάχης - Εξαγωγές αμυντικών συστημάτων ύψους 7 δισ. δολαρίων

«Η Τουρκία κάνει εξαγωγές αμυντικών συστημάτων ύψους 7 δισ. δολαρίων», υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, σημειώνοντας παράλληλα ότι «χτίζουμε τον αιώνα της Τουρκίας».

Ειδικότερα, ο Ερντογάν σημείωσε ότι «αν έχουμε άρματα μάχης και πυροβολικό σήμερα, αν έχουμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οπλισμένα UAV σήμερα, αν εξάγουμε τα KAAN μας σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο, αν, δόξα τω Θεώ, έχουμε κάνει τα αεροσκάφη μας ανταγωνιστικά με τον κόσμο, αυτό δείχνει κάτι: έχουμε ρίξει μια βολή ανταγωνισμού στον κόσμο με τα πιο σύγχρονα άρματα μάχης και πυροβολικό μας. Τώρα, με τις τεράστιες επενδύσεις μας να αυξάνονται σε κάθε εκατοστό των 783.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων μας, με τα έργα που έχουμε προσφέρει στο έθνος μας, χτίζουμε τον Αιώνα της Τουρκίας».

Ακόμη, ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε: «Θυμηθείτε, κάποτε δεν μπορούσαμε να παράγουμε καρφίτσες. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Τώρα, δεν κατασκευάζουμε καρφίτσες, αλλά κανόνια και άρματα μάχης. H Τουρκία που κάποτε αγόραζε τα άρματα μάχης, τις σφαίρες και τις οβίδες, τώρα επιτυγχάνει πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού. Όλος ο κόσμος επαινεί τα επιτεύγματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, πρόσφατα παραδώσαμε το εθνικό άρμα μάχης Altay στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Στο μεταξύ, κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ Σαράα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Ερντογάν σπουδαίο ηγέτη.

Στόχος για την Τουρκία τα 40 Eurofighter, 40 F-35 και αβεβαιότητα για τα F-16

Όπως αποκάλυψαν χθες τα τουρκικά ΜΜΕ, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, ο επόμενος στόχος για την Τουρκία είναι συνολικά τα 40 Eurofighter, 40 F-35 ώστε να μην υπάρχει κάποιο κενό σε σχέση με το Ισραήλ και την Ελλάδα. Ύστερα, στόχος για την Άγκυρα είναι είτε να πάρει τα F-16 είτε να προλάβει τα τουρκικής σχεδίασης μαχητικό KAAN, που μέχρι και σήμερα οι ΗΠΑ δεν έχουν παραχωρήσει κάποιο οπλικό σύστημα.

Φιντάν στον Λευκό Οίκο

Στο μεταξύ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν βρέθηκε στον Λευκό Οίκο, όπου συναντήθηκε με τους Ντόναλντ Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, Μάρκο Ρούμπιο, Στιβ Γουίτκοφ και Τομ Μπάρακ.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι «ήταν μια προγραμματισμένη επίσκεψή μας και μας κάλεσαν στον Λευκό Οίκο. Συναντηθήκαμε με τον ομόλογο μου Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, τον Στιβ Γούιτκοφ, επίσης ήταν μαζί μας και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία Τομ Μπάρακ και πολλούς άλλους αξιωματούχους. Για αυτό υπήρξε η πρόσκλησή μου στον Λευκό Οίκο. Ουσιαστικά η παρουσία μου σήμερα εδώ στον Λευκό Οίκο έγινε την ίδια στιγμή της παρουσίας του προέδρου της Συρίας Αλ Σαράα. Εκείνος όταν είχε συνάντηση με τον κύριο Τραμπ, σε κάποιο σημείο της συνάντησης μας κάλεσαν κι εμάς. Κι εγώ συμμετείχα σε αυτή τη συνάντηση. Εκεί μετέφερα τους χαιρετισμούς και τις καλές ευχές του προέδρου μας προς τον κ. Τραμπ. Εκεί εκφράσαμε τις απόψεις και τις θέσεις της Τουρκίας για τη Συρία και τη συνεργασία μας με τις ΗΠΑ, την ασφάλεια, την ηρεμία της χώρας και τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής».

«Μετά είχαμε μια σύσκεψη μεγάλης διάρκειας με τον ομόλογό μου Μάρκο Ρούμπιο, τον Στιβ Γούιτκοφ, επίσης ήταν μαζί μας και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, και συμμετείχε μετά και παρενέβη ο Τζέι Ντι Βανς. Είχαμε ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα όπως η Συρία και πως μπορούν να διοικηθούν καλύτερα οι περιοχές στη νότια, βόρεια Συρία», πρόσθεσε ο Φιντάν.

Σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού στην Τουρκία

Στο μεταξύ, ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει το σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού στην Τουρκία, καθώς δικαστήριο στη χώρα προφυλάκισε 17 διαιτητές για παράνομο στοίχημα, ενώ κλήθηκαν σε απολογία πάνω από 1.000 ποδοσφαιριστές για συμμετοχή και συνελήφθη πρόεδρος ομάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το NTV: «1.024 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή (PFDK), καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν εμπλακεί σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες».

Παρουσιαστής του Haberturk ανέφερε: «Εδώ μιλάμε για 1.024 ποδοσφαιριστές. Σε κάποια πρωταθλήματα οι μισές ομάδες εμφανίζονται να έχουν εμπλακεί στο παράνομο στοίχημα. 11 από τους 22 ποδοσφαιριστές! Πώς μπορούν να διεξαχθούν αγώνες;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.