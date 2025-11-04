Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε σήμερα τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να μην εμποδίζει την ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Θα θέλαμε πράγματι ο Ούγγρος πρωθυπουργός να μας στηρίξει ή τουλάχιστον να μην μας μπλοκάρει», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίου για τη διεύρυνση της ΕΕ που οργανώθηκε από το Euronews στις Βρυξέλλες.

Η διαδικασία για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, η οποία άρχισε γρήγορα και αποφασιστικά την επομένη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, έχει σταματήσει εδώ και αρκετούς μήνες.

Αυτή η ενταξιακή διαδικασία, μακρά και περίπλοκη, απαιτεί την ομοφωνία των 27 χωρών μελών σε κάθε νέο στάδιο. Αλλά ο Ούγγρος πρωθυπουργός αποφάσισε να παγώσει "de facto" την ενταξιακή διαδικασία κάνοντας χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας που διαθέτει.

Ο Όρμπαν, που καλλιεργεί σχέσεις εγγύτητας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνει ότι η είσοδος της Ουκρανίας στην ΕΕ θα βλάψει την ΕΕ και χωρίς το πράσινο φως του Ούγγρου πρωθυπουργού δεν μπορεί να σημειωθεί καμιά πρόοδος.

«Δεν νομίζω ότι έχω κάτι να προσφέρω στον Βίκτορ Όρμπαν», δήλωσε ο Ζελένσκι σήμερα, επικαλούμενος αυτό το μπλοκάρισμα. «Νομίζω ότι ο Βίκτορ Όρμπαν έχει κάτι να προσφέρει στην Ουκρανία, η οποία προστατεύει σήμερα όλη την Ευρώπη από τη Ρωσία».

Ο Όρμπαν ουδέποτε έκρυψε την αντίθεσή του στην υποψηφιότητα αυτή, εκτιμώντας για πολλούς λόγους, ότι η Ουκρανία - χώρα που συνορεύει με τη δική του - δεν είναι έτοιμη να προσχωρήσει στην ΕΕ.

Για αρκετά χρόνια, η αντίθεση αυτή παρέμεινε σιωπηλή.

Σε ένα πασίγνωστο πλέον διπλωματικό θέμα τον Δεκέμβριο του 2023, ο Όρμπαν είχε δεχτεί ακόμη και να αποχωρήσει από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών των 27, όταν οι ομόλογοί του αποφάσισαν να ανοίξουν τις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο.

Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν επίσημα στις 25 Ιουνίου 2024.

Ωστόσο, λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, το ήδη ευαίσθητο θέμα της Ουκρανίας έχει γίνει εκρηκτικό. Και η ένταξή της στην ΕΕ έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Πηγή: skai.gr

