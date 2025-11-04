Η Ιταλία κάλεσε την Τρίτη τον αναπληρωτή πρέσβη της Ρωσίας για να διαμαρτυρηθεί επισήμως σχετικά με τις «χυδαίες» δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα, η οποία συνέδεσε την κατάρρευση ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη με τη στρατιωτική στήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα, όταν τμήμα του πύργου, κοντά στο Κολοσσαίο, κατέρρευσε, παγιδεύοντας έναν Ρουμάνο εργάτη κάτω από τα συντρίμμια. Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε ζωντανός, αλλά αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Ενώ η επιχείρηση διάσωσης βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, η Ζαχάροβα έγραψε στο κανάλι της στο Telegram ότι «όσο η ιταλική κυβέρνηση σπαταλά τα χρήματα των φορολογουμένων της για να στηρίξει την Ουκρανία, η τοπική οικονομία –και οι πύργοι της– θα συνεχίσουν να καταρρέουν».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, χαρακτήρισε την ανάρτηση «ενοχλητική» και «απαράδεκτη», τονίζοντας: «Η Ιταλία δεν θα αλλάξει τη στάση της στην εξωτερική πολιτική ούτε τις αρχές της ως απάντηση σε απερίσκεπτες λεκτικές επιθέσεις».

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε αργότερα στο Facebook, η ρωσική πρεσβεία στη Ρώμη εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του εργάτη, Οκτάβ Στρόιτσι, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Μόσχα έχει εκφράσει ανησυχία για μια «επιθετική, απαράδεκτη αντιρωσική εκστρατεία» στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, που, όπως υποστηρίζει, πυροδοτήθηκε από τα σχόλια της Ζαχάροβα.

Η Ιταλία έχει στηρίξει σταθερά την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, παρέχοντας στρατιωτικό εξοπλισμό, εκπαίδευση και ανθρωπιστική βοήθεια, στο πλαίσιο των ευρύτερων πρωτοβουλιών του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.

Ωστόσο, η κοινή γνώμη στη χώρα παραμένει διχασμένη: ενώ η πλειοψηφία των Ιταλών αντιτίθεται στη ρωσική εισβολή και στηρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια, αρκετοί πολίτες εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με την αποστολή όπλων ή την περαιτέρω στρατιωτική εμπλοκή της Ιταλίας.



Πηγή: skai.gr

