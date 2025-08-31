Η Ουκρανία σχεδιάζει σε νέα πλήγματα βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τις ρωσικές επιθέσεις με μη επενδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στη βόρεια και νότια Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας που άφησαν περίπου 60.000 καταναλωτές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ζελένσκι σημειώνει ότι «θα συνεχίσουμε τις ενεργές επιχειρήσεις μας ακριβώς με τον τρόπο που είναι απαραίτητος για την άμυνα της Ουκρανίας. Οι δυνάμεις και οι πόροι έχουν προετοιμαστεί. Έχουν προγραμματιστεί νέα βαθιά πλήγματα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει επίσης ότι συζήτησε την κατάσταση στα μέτωπα με τον αρχιστράτηγο της χώρας, Αλεξάντρ Σίρσκι.

Όπως τόνισε, συζήτησαν για το Ποκρόφσκ, όπου ο ρωσικός στρατός επικεντρώνει τις μεγαλύτερες προσπάθειές του και, κατά συνέπεια, υφίσταται τις βαρύτερες απώλειες, και σημείωσε ότι «οι μονάδες μας συνεχίζουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους στην περιοχή του Ντόνετσκ και να καταστρέφουν μεθοδικά τον κατακτητή».

Πρόσθεσε ακόμη ότι σε όλο το μέτωπο, μόνο τους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους, οι Ρώσοι είχαν περισσότερους από 290.000 στρατιώτες νεκρούς και σοβαρά τραυματίες. «Η πλειονότητα αυτών των απωλειών σημειώθηκε ακριβώς στην περιοχή του Ντόνετσκ, ενώ δεν κατάφεραν να επιτύχουν κανέναν από τους στρατηγικούς τους στόχους», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Συμπλήρωσε ότι σε ορισμένους τομείς του μετώπου, «τα μέτρα σταθεροποίησής μας βρίσκονται σε εξέλιξη».

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι μαζί με τον Σίρσκι ανέλυσαν λεπτομερώς την κατάσταση στην κατεύθυνση της Ζαπορίζια και τις προθέσεις του εχθρού, καθώς και την κατάσταση στις παραμεθόριες περιοχές των περιοχών Σούμι και Χάρκοβο.

