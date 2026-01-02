Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχωρά σε σειρά διαδοχικών αλλαγών στην κορυφή της εξουσίας, ξεκινώντας με τον διορισμό του επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κίριλο Μπουντάνοφ στη θέση του προσωπάρχη και, στη συνέχεια, προτείνοντας τον Μιχαΐλο Φεντόροφ για το υπουργείο Άμυνας, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη αναδιάταξη κυβερνητικών και στρατιωτικών ρόλων εν μέσω πολέμου.

Σε μία τελευταία εξέλιξη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε την Παρασκευή τον διορισμό του Α΄ αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μιχαΐλο Φεντόροφ στη θέση του νέου υπουργού Άμυνας της χώρας, αντικαθιστώντας τον Ντενίς Σμιχάλ.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας στο καθιερωμένο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, δήλωσε ότι ο Σμιχάλ έχει επιδείξει καλά αποτελέσματα ως υπουργός και ότι του προτάθηκε άλλη κυβερνητική θέση.

Η αποχώρηση τον Νοέμβριο του κορυφαίου συνεργάτη του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γιερμάκ, ο οποίος είχε διατελέσει και βασικός διαπραγματευτής του Κιέβου στις ειρηνευτικές συνομιλίες, άνοιξε τον δρόμο για έναν πολιτικό ανασχηματισμό που είχε αναβληθεί επί μακρόν λόγω του πολέμου. Ταυτόχρονα, όμως, άφησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι χωρίς τον βασικό του «εκτελεστικό βραχίονα» σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο διορισμός του Κίριλο Μπουντάνοφ, 39 ετών, μετακινεί έναν από τους πλέον προβεβλημένους στρατιωτικούς ηγέτες της Ουκρανίας σε καθαρά πολιτικό ρόλο, τη στιγμή που στη χώρα αρχίζει να συζητείται το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών, εφόσον επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός με τη Μόσχα. Παράλληλα, η αποχώρησή του από τη θέση του επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών προκαλεί αναταράξεις στην ηγεσία του ουκρανικού μηχανισμού ασφαλείας.

Ο Μπουντάνοφ θεωρούνταν μέχρι πρότινος πιθανός πολιτικός αντίπαλος του Ζελένσκι, καθώς τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ρωσία έχουν καλέσει την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, η μετακίνησή του στο προεδρικό γραφείο υποδηλώνει ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία απέναντι στον Ζελένσκι, εφόσον ανοίξει εκλογικός κύκλος.

Στο πλαίσιο της ίδιας αναδιάταξης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα διορίσει τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών Όλεγκ Ιβαστσένκο στη θέση του νέου αρχηγού της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, μετά τη μετακίνηση του Κίριλο Μπουντάνοφ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με πιθανούς υποψηφίους ήδη από τον Δεκέμβριο, ωστόσο καθυστέρησε να καταλήξει στην επιλογή και την ανακοίνωση του διορισμού του Κίριλο Μπουντάνοφ. Η καθυστέρηση αυτή συνέπεσε με τον νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, που επανέφεραν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο εκλογών, με την τελική επιλογή του Ζελένσκι να εκλαμβάνεται από αναλυτές ως προάγγελος της μεταπολεμικής πολιτικής σκηνής στην Ουκρανία.

Το προσχέδιο της ειρηνευτικής πρότασης προβλέπει τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή συμφωνίας. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι είναι ανοικτός σε εκλογές, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα έχει προηγηθεί κατάπαυση του πυρός. Η Ρωσία, παρότι ζητάει εκλογές στην Ουκρανία, αρνείται μέχρι στιγμής να συμφωνήσει σε εκεχειρία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έχει δηλώσει ευθέως αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος σε μελλοντικές εκλογές. Η μετακίνηση του Μπουντάνοφ στο προεδρικό γραφείο φέρνει έναν δυνητικά ισχυρό πολιτικό αντίπαλο στον στενό κύκλο εξουσίας του Ζελένσκι, μετατρέποντάς τον, σύμφωνα με αναλυτές, σε πιθανό σύμμαχο σε περίπτωση εκλογικής αναμέτρησης.

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο Μπουντάνοφ θα επικρατούσε του Ζελένσκι σε δεύτερο γύρο των ουκρανικών προεδρικών εκλογών, εφόσον έφταναν και οι δύο σε αυτόν. Οι ίδιες μετρήσεις δείχνουν ως ιδιαίτερα ισχυρό υποψήφιο και τον Βάλερι Ζαλούζνι, πρώην αρχηγό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και νυν πρέσβη της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

