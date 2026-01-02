Λογαριασμός
Με ληγμένη άδεια ο οδηγός του Άντονι Τζόσουα - Οι κατηγορίες για το τροχαίο με τους 2 νεκρούς

Ο προσωπικός προπονητής του Τζόσουα, Latif Ayodele, και ο προπονητής, Sina Ghami έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο - Τέσσερις κατηγορίες σε βάρος του 46χρονου οδηγού

Αccident scene of British boxer Anthony Joshua in Lagos, Nigeria

Ο οδηγός του Anthony Joshua κατηγορήθηκε μετά από το τροχαίο στη Νιγηρία που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο πυγμάχος και να σκοτωθούν δύο μέλη της ομάδας του και στενοί φίλοι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 46χρονος Adeniyi Mobolaji Kayode κατηγορήθηκε στο Ειρηνοδικείο Sagamu την Παρασκευή. Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στο BBC ότι οι κατηγορίες περιλαμβάνουν πρόκληση θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση.

Ο προσωπικός προπονητής του Τζόσουα, Latif Ayodele, και ο προπονητής, Sina Ghami, πέθαναν τη Δευτέρα, όταν το όχημα με το οποίο επέβαιναν έπεσε πάνω σε ένα ακινητοποιημένο φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο στην πολιτεία Ogun, κοντά στο Lagos.

Ο πρώην πρωταθλητής βαρέων βαρών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα μετά το ατύχημα και πήρε εξιτήριο την Τετάρτη.

Οι εισαγγελείς απήγγειλαν τέσσερις κατηγορίες σε βάρος του 46χρονου οδηγού - πρόκληση θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση, απερίσκεπτη και αμελής οδήγηση, οδήγηση χωρίς τη δέουσα προσοχή και οδήγηση χωρίς έγκυρη άδεια οδήγησης, δήλωσε αστυνομική πηγή στο BBC.

Η υπόθεση έχει αναβληθεί για τις 20 Ιανουαρίου σύμφωνα με το BBC.

Αξιωματούχοι των πολιτειών Ogun και Lagos δήλωσαν ότι ο Βρετανός πυγμάχος ήταν «συντετριμμένος» για τον θάνατο των δύο ανδρών, οι οποίοι ήταν και οι δύο στενοί του φίλοι.

Πηγή: skai.gr

