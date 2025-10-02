Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε χθες Τετάρτη τη Ρωσία ότι αυξάνει τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος, καταγγέλλοντας επίθεση που προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στον παροπλισμένο πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ.

Σε αναρτήσεις του στις πλατφόρμες Telegram και X, ο Ζελένσκι αναφέρει πως περισσότερα από 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιδρομή εναντίον της πόλης Σλαβούτιτς, εξαιτίας της οποίας διεκόπη για τρεις ώρες η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, όπου το 1986 συνέβη η χειρότερη πυρηνική καταστροφή παγκοσμίως.

Today, a Russian strike on one of our energy substations in Slavutych caused a blackout lasting more than three hours at the former Chornobyl Nuclear Power Plant facilities. This included the New Safe Confinement, which protects the environment from remnants of reactor 4 after… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2025

«Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να αγνοούν ότι μια επίθεση στις εγκαταστάσεις του Σλαβούτιτς θα είχαν τέτοιες επιπτώσεις στο Τσερνόμπιλ», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Και αυτή ήταν μια σκόπιμη επίθεση, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 20 drones, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ρωσο-ιρανικά Shahed», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε επίσης πως η Ρωσία δεν έκανε τίποτα για να αποκαταστήσει την εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – ο οποίος βρίσκεται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων –, υποστηρίζοντας πως η Μόσχα εκμεταλλεύεται την «αδύναμη» στάση που υιοθετεί ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και ο επικεφαλής της, Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Η απώλεια της κύριας πηγής τροφοδοσίας του με ηλεκτρική ενέργεια έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς η ηλεκτροδότηση είναι απαραίτητη για την ψύξη των αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθμού, έστω κι αν είναι κλειστοί.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ έχει απευθύνει κατ’ επανάληψη έκκληση στις αντιμαχόμενες πλευρές για μέγιστη αυτοσυγκράτηση των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

