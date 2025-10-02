Λογαριασμός
Η ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν κατηγορεί το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής Global Sumud Flotilla

Η ευρωβουλευτής ενημέρωνε σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, από το σκάφος στο οποίο επέβαινε

Rima Hassan

Η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της νηοπομπής Global Sumud Flotilla που αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις προτού φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής.

«Εκατοντάδες πολίτες, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και ειρηνικοί ακτιβιστές που επέβαιναν σε σκάφη του στόλου Global Sumud, συνελήφθησαν και κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ», αναφέρει η Ρίμα Χασάν σε μήνυμά της μέσω της πλατφόρμας Χ, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να απαιτήσουν την άμεση απελευθέρωσή τους.

Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.

