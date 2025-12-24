Κρεμλίνο: Η Ρωσία θα διατυπώσει σύντομα τη θέση της για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ. ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για το ταξίδι του στις ΗΠΑ, όπως ανέφερε σήμερα το Κρεμλίνο.

Παράλληλα, όσον αφορά τις λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης για την Ουκρανία, το Κρεμλίνο ανέφερε: «Δεν είναι ορθό να γίνεται επικοινωνία μέσω των μέσων ενημέρωσης. Η Ρωσία θα διατυπώσει τη θέση της και θα συνεχίσει τις επαφές στο εγγύς μέλλον».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.