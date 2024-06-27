Συρία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα κοντά στη Δαμασκό

Τουλάχιστον δύο νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός ισραηλινής πυραυλικής επίθεσης κοντά στη Δαμασκό, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας (SANA). «Γύρω στις 23:40 της Τετάρτης, ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση από τα Υψίπεδα του Γκολάν εναντίον τοποθεσιών στο νότιο τμήμα (της χώρας)», μεταδίδει το SANA, συμπληρώνοντας πως η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε εχθρικούς πυραύλους.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει πως στόχος της επίθεσης ήταν τοποθεσία στα περίχωρα της πόλης Σέιντα Ζέιναμπ, περίπου 10 χιλιόμετρα νότια της Δαμασκού.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Συρία από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη γειτονική του χώρα, πριν από 13 χρόνια, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και θέσεις του συριακού στρατού. Κλιμάκωσε τις επιθέσεις μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, με αποκορύφωμα το αποδιδόμενο στο Ισραήλ πλήγμα της 1ης Απριλίου στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, που στοίχισε τη ζωή σε υψηλόβαθμους ιρανούς αξιωματικούς.

Η Τεχεράνη απάντησε στις 13 Απριλίου εξαπολύοντας μια άνευ προηγουμένου αεροπορική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, εγείροντας φόβους για γενίκευση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει κατά περίπτωση τα πλήγματα στη Συρία, αλλά έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ – να ενισχύσει την παρουσία του στη γειτονική χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

