Μιλώντας στο Διεθνές Φόρουμ Οικογένειας, που οργανώθηκε από την τουρκική κυβέρνηση στην Κωνσταντινούπολη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε δολοφονία τις αμβλώσεις και έβαλε στο στόχαστρό του την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα. Ο Ερντογάν χαρακτήρισε επίσης «καταστροφικό» το ποσοστό γονιμότητας της Τουρκίας και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι η δημογραφική ισορροπία της χώρας έχει ανατραπεί.

«Έτος Οικογένειας»

«Για πολλά χρόνια, γνωστά κέντρα εξουσίας υποστήριζαν πολιτικές ελέγχου του πληθυσμού και οικογενειακού προγραμματισμού. Από τη δεκαετία του 1960, παρόμοιες πολιτικές εφαρμόζονται στη χώρα μας όπως και σε πολλά μέρη του κόσμου. Οι αμβλώσεις, που ουσιαστικά αποτελούν φόνο εκτός από τις ιατρικές ανάγκες, έγιναν αθώες και συνηθισμένες από τους ίδιους κύκλους. Δυστυχώς, η δημογραφική μας ισορροπία ανατράπηκε», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Όπως είπε, ο δείκτης γονιμότητας της Τουρκίας για πρώτη φορά στην Ιστορία μειώθηκε στο 1,48 και ο δείκτης αυτός είναι πολύ κάτω από το κρίσιμο όριο του 2,1. «Αυτό είναι μια καταστροφή» και «κανείς δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος σε αυτό», τόνισε.

Για τον λόγο αυτό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε την περίοδο 2026-2035 «Δεκαετία Οικογένειας και Πληθυσμού». Πέρυσι είχε κηρύξει το 2025 «Έτος Οικογένειας».

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η μείωση του ποσοστού γεννήσεων δεν έχει καμία σχέση με την οικονομία και δήλωσε: «Όταν το κατά κεφαλήν εισόδημα ήταν το ένα πέμπτο του σημερινού επιπέδου, το ποσοστό γονιμότητας της χώρας μας ήταν περίπου δύο φορές υψηλότερο».

«Η μάστιγα των ΛΟΑΤΚΙ»

Ο Τούρκος πρόεδρος για ακόμη μια φορά έκανε σκληρές δηλώσεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. «Καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, πολιτικοί, επιστήμονες λιντσάρονται και μετατρέπονται σε ζωντανούς νεκρούς μόνο και μόνο επειδή ασκούν κριτική στη μάστιγα των ΛΟΑΤΚΙ», ισχυρίστηκε και έκανε λόγο για οργανωμένο σχέδιο κατάργησης των φύλων: «Όσοι αρνούνται την ανθρώπινη φύση με το σχέδιο της "αποσεξουαλικοποίησης" κάνουν μη αναστρέψιμες ιατρικές παρεμβάσεις στα σώματα των παιδιών μας. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε άπραγοι αυτήν την επιμονή, αυτήν την κακοποίηση. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα βρόμικα χέρια που απλώνονται στα 4-5χρονα παιδιά μας, νομιμοποιούν τις διεστραμμένες σχέσεις. Είναι εχθροί της ανθρωπότητας, των γυναικών και των παιδιών».

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε επίσης τα εξής: «Ο αγώνας ενάντια στη διαστροφή των ΛΟΑΤΚΙ είναι επίσης ένας αγώνας για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και το μέλλον της ανθρωπότητας. Ως Τουρκία, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν θα ανεχτούμε καμία ιδεολογία που κηρύσσει πόλεμο στην οικογένεια και καμία τυραννία που αρνείται τη φύση των ανθρώπων. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στα σχέδια "αποσεξουαλικοποίησης" που απειλούν σαφώς την εθνική μας υπόσταση, και ας εκπορεύονται αυτά από κόμματα της αντιπολίτευσης και ορισμένες γυναικείες οργανώσεις στη χώρα μας».

