Η Γαλλία «θα προχωρήσει μέσα στις επόμενες ημέρες σε ρίψεις από αέρος» ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα «προκειμένου να ανταποκριθεί στις πιο βασικές και πιο επείγουσες ανάγκες του άμαχου πληθυσμού», δήλωσε διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θα ληφθεί η μεγαλύτερη πρόληψη για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του πληθυσμού κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αυτών», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

«Οι επιχειρήσεις αυτές δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν μια σημαντική αύξηση του όγκου της βοήθειας, η οποία προϋποθέτει να ανοίξουν αμέσως από το Ισραήλ τα χερσαία σημεία διέλευσης. Η Γαλλία εργάζεται επίσης για τη μεταφορά δια της χερσαίας οδού -- μακράν η πιο αποτελεσματική λύση-- ώστε να επιτραπεί η μαζική και απρόσκοπτη μεταφορά ανθρωπιστικών αγαθών, τα οποία ο πληθυσμός έχει απεγνωσμένα ανάγκη.

Περίπου 2,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα ζουν υπό την πολιορκία του Ισραήλ από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό έδαφος.

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν την Κυριακή για τα "ανησυχητικά επίπεδα" υποσιτισμού.

Σήμερα ένας διεθνής οργανισμός παρακολούθησης της πείνας, ο οποίος υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, δήλωσε ότι το «χειρότερο σενάριο λιμού εκτυλίσσεται στη Γάζα».

Αεροπορικές ρίψεις βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας επιτρέπονται από την Κυριακή από το Ισραήλ, το οποίο ανακοίνωσε παύση των μαχών για ανθρωπιστικούς λόγους σε ορισμένες περιοχές.

Τη Δευτέρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα οργανώσει με την Ιορδανία «αερογέφυρα με ανθρωπιστικά αγαθά προς τη Γάζα», προσθέτοντας ότι η Γαλλία και η Βρετανία είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή. Δύο μεταγωγικά αεροσκάφη των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων κατευθύνονται ήδη προς την Ιορδανία, προκειμένου να υποστηρίξουν την «αερογέφυρα» για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, επίσης τη Δευτέρα, την προσεχή εγκατάσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες κέντρων διανομής τροφίμων στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας, όπου κατά τη γνώμη του υπάρχουν σημάδια «πραγματικής πείνας».

