Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε το Σάββατο μια εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας, όπως έγραψε, τη «διαφορά» στον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζει ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σε σύγκριση με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Η εικόνα, που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Truth Social, έφερε τη λεζάντα «Τι διαφορά!». Στο επάνω μέρος εμφανίζεται ο Σι να γελά φαινομενικά εις βάρος του Μπάιντεν, ενώ ακριβώς από κάτω υπάρχει φωτογραφία του Σι και του Τραμπ να ανταλλάσσουν θερμή χειραψία.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι είναι «ένας ηγέτης που τον σέβονται όλοι».



Πηγή: skai.gr

