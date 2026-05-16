Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε το Σάββατο μια εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας, όπως έγραψε, τη «διαφορά» στον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζει ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σε σύγκριση με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.
Η εικόνα, που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Truth Social, έφερε τη λεζάντα «Τι διαφορά!». Στο επάνω μέρος εμφανίζεται ο Σι να γελά φαινομενικά εις βάρος του Μπάιντεν, ενώ ακριβώς από κάτω υπάρχει φωτογραφία του Σι και του Τραμπ να ανταλλάσσουν θερμή χειραψία.
Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι είναι «ένας ηγέτης που τον σέβονται όλοι».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.